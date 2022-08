Κόσμος

Φωτιά στο νοσοκομείο “Βαλουκλή”: Θλίψη για την καταστροφή του γηροκομείου (εικόνες)

Θλίψη και συγκίνηση εκφράζουν η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα και το ελληνικό ΥΠΕΞ για την καταστροφή στο ιστορικό κτήριο. Το μύνημα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής.



Θλίψη και συγκίνηση για την καταστροφή του Γηροκομείου του Νοσοκομείου του Βαλουκλή, του ιστορικού αυτού ιδρύματος των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, εκφράζει η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα με ανάρτησή της στο Twitter.

Επίσης, η ελληνική πρεσβεία ευχαριστεί όσους βοήθησαν στην εκκένωση και στην κατάσβεση και εκφράζει την ελπίδα σύντομα να αναγεννηθεί από τις στάχτες του.

Σημειώνεται πως τη συγκεκριμένη ανάρτηση την έχει αναδημοσιεύσει (Retweet) στον λογαριασμό του στο αντίστοιχο κοινωνικό μέσο, το υπουργείο Εξωτερικών.

Θλίψη και συγκίνηση για την καταστροφή του γηροκομείου του Νοσοκομείου του Βαλουκλή, του ιστορικού αυτού ιδρύματος των Ρωμιών της Κων/πολης. Ένα ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν στην εκκένωση και στην κατάσβεση. Ελπίζουμε σύντομα να αναγεννηθεί από τις στάχτες του. — GreeceInTurkey (@GreeceInTurkey) August 4, 2022

Η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 14:20 το μεσημέρι της Πέμπτης στο ελληνικό νοσοκομείο «Βαλουκλή» της Κωνσταντινούπολης τέθηκε υπό έλεγχο, αφού όμως κατέστρεψε την οροφή του ιστορικού κτηρίου.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν χερσαίες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Ασθενείς του νοσοκομείου είχαν απομακρυνθεί και μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Πόλης.

Από την πτέρυγα του γηροκομείου απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με το «CNN Turk», 104 άτομα. Όπως μεταδίδεται από ΜΜΕ, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πρόβλημα που εκδηλώθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης του νοσοκομείου. Ο νομάρχης Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι μετά την κατάσβεση το τουρκικό κράτος θα προχωρήσει στην ανακαίνιση του νοσοκομείου.

Εκτενείς είναι οι αναφορές για την φωτιά στο ελληνικό νοσοκομείο στο τουρκικό τύπο. «Πυργκαγιά στο ιστορικό νοσοκομείο», γράφει η Τζουμχουριέτ, ενώ για «ώρες τρόμου στο Βαλουκλή» κάνει λόγο η Τουρκίγε

«Πυρκαγιά στο ιστορικό νοσοκομείο» γράφει και η Γενί Σαφάκ, η Ακσάμ αναφέρει «ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα» και η Μιλλιέτ «τρομακτική πυρκαγιά στο ελληνικό Βαλουκλή».

Τις δραματικές στιγμές διάσωσης ασθενών και ηλικιωμένων από τη φωτιά που ξέσπασε στο ελληνικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης περιέγραψε ο διευθυντής του Νοσοκομείου – Γηροκομείου Μπαλουκλί Στάθης Λεάνας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκάιρι Μαζί".

Ελπιδοφόρος: «Η Ομογένεια είναι έτοιμη να προσφέρει την αρωγή της για την αποκατάσταση των ζημιών

«Η Ομογένειά μας στην Αμερική είναι έτοιμη να προσφέρει άμεσα την αρωγή της, με κάθε δυνατό τρόπο, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το μεσημέρι στο Ελληνικό Νοσοκομείο του Βαλουκλή, ένα ιστορικό κτίριο και ένα ζωτικής σημασίας φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ελληνισμού, στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο πρέπει να συνεχίσει την αποστολή του, που δεν είναι άλλη από τη φροντίδα και την περίθαλψη των ηλικιωμένων και των ασθενών αδελφών μας».

Σε αυτή τη δήλωση προέβη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τον ελεήμονα Θεό, που δεν υπήρξε ανθρώπινη απώλεια.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους πυροσβέστες που πάλεψαν επί μακρόν με τις φλόγες, προς το προσωπικό του νοσοκομείου και προς όλους όσοι έσπευσαν το σημείο από όλη την Πόλη, προκειμένου να συνδράμουν στην απομάκρυνση των ασθενών και των ηλικιωμένων από το φλεγόμενο κτίριο.

Μάλιστα, «όπως σημείωσε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, αυτό που έχει σημασία είναι η ανθρώπινη ζωή, καθώς τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ό,τι άλλο υλικό ενυπήρχε στον χώρο μπορεί να ξαναφτιαχτεί».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υπογράμμισε, επιπλέον, ότι θα επισκεφθεί το νοσοκομείο μόλις φτάσει στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της τρίτης προσκυνηματικής επίσκεψης των ομογενών μας, που διοργανώνει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυσή της.

Ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου για άμεση συνδρομή αποκατάστασης των ζημιών, η πρόεδρος του Εθνικού Φιλοπτώχου, Αρλίν Σλαβέλη Κελ, αφού εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη της για την καταστροφική πυρκαγιά, αλλά και την ευγνωμοσύνη της προς τον Θεό για την άμεση και ασφαλή εκκένωση του νοσοκομείου, τόνισε ότι «το Εθνικό Φιλόπτωχο, με βαθύτατη αγάπη προς το φιλανθρωπικό ίδρυμα, θα στηρίξει με κάθε τρόπο το έργο της αναστήλωσής του».

