Πολιτική

Ολοήμερα Σχολεία - Κόπτσης: Προσλήψεις 3000 εκπαιδευτικών για το νέο πρόγραμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα σχολεία για το πιλοτικό πρόγραμμα. Από 1η Σεπτέμβρη θα ενημερωθούν οι γονείς ώστε να δηλώσουν συμμετοχή.



Τα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία τα οποία θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το νέο σχολικό έτος το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Αλέξης Κόπτσης, για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.

Σύμφωνα με τον κ. Κόπτση το υπουργείο προχωρά σε πλήθος δράσεων και ενεργειών στοχευμένα, ενώ τόνισε ότι είναι έτοιμοι για την εφαρμογή του νέου προγράμματος.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έχουν προσληφθεί 3.000 εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τις ανάγκες του νέου προγράμματος

Ο κ. Κόπτσης επισήμανε ότι από 1η Σεπτέμβρη, την πρώτη ημέρα που θα προσέλθουν οι καθηγητές στο σχολείο θα ενημερώσουν τους γονείς. Σημείωσε ακόμα ότι τα σχολεία θα στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό και όλοι θα είναι στην θέση τους για να λειτουργήσουν τα σχολεία κανονικά.

«Είμαστε έτοιμοι και για το ενδεχόμενο που προκύψουν ελλείψεις και κενά στα σχολεία», υπογράμμισε τέλος ο κ. Κόπτσης.