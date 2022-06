Πολιτική

Κεραμέως για ολοήμερα: Ποια σχολεία θα λειτουργούν έως τις 17:30 από Σεπτέμβρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την εξαγγελία του πρωθυπουργού για νηπιαγωγεία και δημοτικά εξειδίκευσε η υπουργός Παιδείας. Ποιος μαθητές αφορά το πρόγραμμα.



Σε πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 η επέκταση του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού ως τις 17.30, ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως στο συνέδριο με θέμα «Δημογραφικό 2022: Η μεγάλη πρόκληση», το οποίο διοργανώνεται στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Το πρόγραμμα αφορά όλους τους μαθητές, σε όλη την Ελλάδα, με ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς να απαιτούνται κριτήρια για συμμετοχή. Έχει διττό στόχο: την επέκταση του ωραρίου «για να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς» και την «ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών». Ως προς το δεύτερο σκέλος, η κ. Κεραμέως διευκρίνισε, πως θα ενισχυθεί η δημιουργική κατεύθυνση, με έμφαση στα εικαστικά, τη μουσική, τις τέχνες γενικότερα, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώνεται και η μελέτη των μαθημάτων των παιδιών. Με αυτό τον τρόπο, θα μένει πιο πολύς χρόνος «για παιχνίδι και διάδραση με την οικογένεια».

Η κ. Κεραμέως επισήμανε, ότι τα προγράμματα βρίσκονται υπό διαμόρφωση, θα προχωρήσουν προσλήψεις, ενώ απώτερος στόχος είναι η επέκταση του ολοήμερου σχολείου ως τις 18.00.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ η εφαρμογή του μέτρου αρχικά θα πραγματοποιηθεί στο 50% των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών που ήδη λειτουργούν ως ολοήμερα, δηλαδή σε 5.000 τμήματα σε όλη τη χώρα.

Σχετικά με το δημογραφικό ζήτημα, η κ. Κεραμέως το χαρακτήρισε «βραδυφλεγή βόμβα», περιγράφοντας ότι τα τελευταία πέντε χρόνια οι εγγραφές στην Α' Δημοτικού έχουν μειωθεί κατά 16,5-17%. Βασικά αίτια είναι η υπογεννητικότητα, αλλά και το «μεταναστευτικό ισοζύγιο» με το «brain drain και το brain gain».

H υποστήριξη της οικογένειας είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του δημογραφικού τόνισε η κ. Κεραμέως, αναφερόμενη σε ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν «για υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονταν από ιδιωτικούς φορείς και τώρα ενσωματώνονται στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα». Για παράδειγμα, το υποχρεωτικό νηπιαγωγείο από τα τέσσερα, όπου τα παιδιά διδάσκονται και αγγλικά, η ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια και το γεγονός, ότι πια τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων προσφέρονται στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, μεταξύ άλλων.

Επίσης, η κ. Κεραμέως, αναφέρθηκε σε ειδικές ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση επιστημόνων και στην επιστροφή τους στην Ελλάδα (brain gain), όπως το κονδύλι των 60 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του παραπάνω στόχου και τη ριζική αναδιάταξη του ΔΟΑΤΑΠ.

«Το δημογραφικό είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης της χώρας», ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, για την αντιμετώπιση του οποίου έχει θεσπιστεί «άμεση και έμμεση βοήθεια». Καταρχάς, υπάρχει το επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί, με το οποίο «έχουν επωφεληθεί πάνω από 200.000 παιδιά τα τελευταία δυόμιση χρόνια». Επίσης, πολύ σημαντικό, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, είναι και το «ενεργητικό κομμάτι» των πολιτικών, το οποίο στοχεύει «στην παροχή υπηρεσιών, που απελευθερώνουν το χρόνο της οικογένειας».

Κάποιες από αυτές αφορούν, την «ενίσχυση των βρεφονηπιακών σταθμών σταδιακά και στο ωρολόγιο πρόγραμμα, την ποσοτική ενίσχυση με πάνω από 20% υψηλότερο προϋπολογισμό στις οικογένειες, ώστε και γυναίκες του Δημόσιου να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των βρεφονηπιακών σταθμών, το πρόγραμμα «Κυψέλη», τα ΚΔΑΠ και τα νέα ΚΔΑΠ-STEM για παιδιά του Γυμνασίου, τα "Day Camps".

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και Διαρκούς Ανέλιξης και η κ. Κεραμέως στην Επανακατάρτιση, μια διεργασία που «αφορά όλες τις ηλικίες».

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Δασκάλα και μαθητές “θέρισε” το αυτοκίνητο στο Βερολίνο (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Αδελφοκτονία στα Πατήσια: “τον σκότωσα, γιατί ήθελε να με σκοτώσει”