Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Πάνω από 60-70% των ανθρώπων θα νοσήσει σε αυτή την φάση της έξαρσης

Τι είπε για τον αριθμό των θανάτων και τους διασωληνωμένους και το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων.

Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα και τα αυξημένα ποσοστά που καταγράφονται σε θανάτους μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης

Όπως είπε σε αυτή την φάση παρατηρείται ύφεση με την επιδημία να συρρικνώνεται, καθώς ανέφερε ότι περιμένουμε άλλο ένα 15% αυτή την εβδομάδα, με την μείωση είναι διαρκής.

Σχετικά με τους θανάτους ο κ. Μαγιρκίνης τόνισε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, «πάνω από το 70% με 80% είναι θάνατοι συγκυριακοί , δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν από άλλους λόγους και βγαίνουν συγκυριακά θετικοί σε covid».

«Υπολογίζουμε ότι το 15% του πληθυσμού βγαίνει θετικό άρα λοιπόν η διασπορά είναι πολλαπλάσια από αυτή που καταγράφεται από τον ΕΟΔΥ. Δεν είναι κάτι το οποίο όμως είναι μόνο στην Ελλάδα. Μια έξαρση σαν αυτή που περιμένουμε ότι θα μολυνθεί τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού υπάρχουν τέτοια φαινόμενα όπου συγκυριακά ένα μεγάλο ποσοστό βγαίνει θετικό», υπογράμμισε ο κ. Μαγιορκίνης. «Ομοίως γίνεται και στις εισαγωγές» στα νοσοκομεία, πρόσθεσε.

Σχετικά με την 5ήμερη καραντίνα και το ενδεχόμενο κατάργησής της ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε ότι «στην Ελλάδα η 5ήμερη απομόνωση λειτουργεί καλά. Δεν αποκλείεται σε μεταγενέστερο στάδιο να οδηγηθούμε σε κατάργησή της» και πρόσθεσε ότι «από Οκτώβριο – Νοέμβριο θα δούμε πως θα κινηθεί η πανδημία και αν χρειαστεί να ληφθεί κάποιο επιπλέον μέτρο, θα το πράξουμε».

«Με το προφίλ που βλέπουμε τώρα η πιθανότητα νέων μέτρων μειώνεται, η πανδημία είναι διαχειρίσιμη και δεν δημιουργείται πίεση στο σύστημα υγείας», ανέφερε ακόμα και σημείωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος για την λήψη μέτρων για να προστατευθεί το ΕΣΥ», καθώς όπως είπε «οι διασωληνωμένοι είναι σε χαμηλό αριθμό σε σχέση με την διασπορά που υπάρχει»

«Οι εξάρσεις έρχονται, αλλά είναι διαχειρίσιμες», είπε ο κ. Μαγιορκίνης και τόνισε ότι «πάνω από το 60% με 70% των ανθρώπων θα κολλήσει κορονοϊό σε αυτή τη φάση της έξαρσης, ενώ και οι επαναμολύνσεις είναι σε μεγάλο ποσοστό».

