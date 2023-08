ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Μέριλιν Μονρόε: η γυναίκα... “αιώνιο θηλυκό”

Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή η Μέρλιν Μονρόε, το απόλυτο ξανθό είδωλο της δεκαετίας του '50!

Το απόλυτο ξανθό είδωλο της δεκαετίας του '50! Χυμώδης, Φλογερή, με μία αβίαστη θηλυκότητά και μία θλίψη που έκρυβε πολύ καλά πίσω από το λαμπερό χαμόγελο και τα κατακόκκινα χείλη της! Ο λόγος για την Μέριλιν Μονρόε!

Γεννήθηκε το 1926 με το όνομα Νόρμα Τζιν Μόρτενσον. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς η μητέρα της νοσηλεύτηκε πολλές φορές σε ψυχιατρικές κλινικές. Στα 16 της εγκατέλειψε το σχολείο για να παντρευτεί έναν νεαρό εργάτη και στην ηλικία των 20 χρόνων ήταν ήδη παντρεμένη & διαζευγμένη.

Την γοητεία της, εντόπισε ο φωτογραφικός φακός του Ντ. Κόνοβερ, ο οποίος την έκανε από καστανή ξανθιά.

Το 1950, η καριέρα της εκτοξεύεται με τις ταινίες «Όλα για την Εύα, Η Ζούγκλα της Ασφάλτου». Το όνομα της μπαίνει δίπλα από μεγάλα σκάνδαλα της εποχής, όπως είναι η γυμνή φωτογράφηση για το Playboy. Ενώ, ο αισθησιασμός της βγήκε απόλυτα μέσα από την ταινία «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές».

Παντρεύεται άλλες δύο φορές. Στον τελευταίο της γάμο με τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, ήταν έγκυος & απέβαλε, κάτι που της «κόστισε» ψυχικά.

Τα βλέμματα στρέφονται πάλι και πάνω της, όταν τραγουδάει στον πρόεδρο της Αμερικής, το γνωστό σε όλους μας "Happy Birthday Mr. President". Οι φήμες, ότι υπάρχει κάτι παραπάνω ανάμεσα τους, κορυφώνονται.

Ξημερώματα Κυριακής 5 Αυγούστου 1962, η Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο σπίτι της. Δίπλα της, βρέθηκαν άδεια κουτιά από υπνωτικά, ενώ κρατούσε στο ένα χέρι της το ακουστικό του τηλεφώνου.

Το πώς έφυγε από την ζωή στα 36 της χρόνια, παραμένει μυστήριο. Τα σενάρια περί δολοφονίας κι οι φήμες για εμπλοκή των αδερφών Κένεντι ήταν πάντα στην κορυφή της λίστας.

