Πρόωρη εμμηνόπαυση: Αυξημένος κίνδυνος για καρδιακές παθήσεις

Ευρείας κλίμακας έρευνα επιστημόνων από τη Νότια Κορέα για τις καρδιακές παθήσεις σε γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση.

Η πρόωρη εμμηνόπαυση, ιδίως πριν την ηλικία των 40 ετών, σχετίζεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιακή αρρυθμία(κολπική μαρμαρυγή), δείχνει μια νέα μελέτη επιστημόνων από τη Νότια Κορέα. Η έρευνα σε 1,4 εκατομμύρια γυναίκες άνω των 30 ετών, από τις οποίες το 2% με ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης (σε μέση ηλικία 37 ετών), διαπίστωσε ότι σε όσο μικρότερη ηλικία εμφανίζεται η εμμηνόπαυση, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος για τη διάγνωση νέων καρδιακών παθήσεων.

Η πρόωρη εμμηνόπαυση εμφανίζεται περίπου στο 1% των γυναικών πριν τα 40 τους. Προηγούμενες μελέτες είχαν βρει ενδείξεις συσχέτισης ανάμεσα στην πρόωρη εμμηνόπαυση και στην καρδιαγγειακή νόσο, αλλά για πρώτη φορά διαπιστώνεται αυξημένος κίνδυνος ειδικά για καρδιακή ανεπάρκεια και αρρυθμία.

«Οι γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανότερο να εκδηλώσουν καρδιακή ανεπάρκεια ή κολπική μαρμαρυγή από ό,τι οι συνομήλικες τους. Αυτό αποτελεί καλό κίνητρο για να βελτιώσουν τις καθημερινές συνήθειες της ζωής τους, αυτές που είναι γνωστό ότι συνδέονται με την καρδιακή νόσο, όπως να κόψουν το τσιγάρο και να ασκούνται σωματικά», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ Γκα Εούν Ναμ του Κολλεγίου Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Κορέας στη Σεούλ.

Η καρδιαγγειακή νόσος τυπικά εμφανίζεται στις γυναίκες έως δέκα χρόνια αργότερα από ό,τι στους άνδρες. Οι γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση πιστεύεται ότι ωφελούνται από την προστατευτική δράση των οιστρογόνων πάνω στο καρδιαγγειακό σύστημά τους. Όμως η εμμηνόπαυση, ιδίως η πρόωρη, μπορεί να καταστήσει τις γυναίκες πιο ευάλωτες σε καρδιαγγειακά προβλήματα.

Στη διάρκεια των εννέα ετών της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «European Heart Journal» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, 42.699 γυναίκες (3%) διαγνώστηκαν με καρδιακή ανεπάρκεια και 44.834 (3,2%) με αρρυθμία (κολπική μαρμαρυγή). Οι γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση είχαν 33% μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και 9% καρδιακής αρρυθμίας, σε σχέση με τις γυναίκες που δεν είχαν πρόωρη εμμηνόπαυση.

Σε σύγκριση με τις γυναίκες που είχαν φθάσει σε εμμηνόπαυση σε ηλικία άνω των 50 ετών, εκείνες που είχαν την τελευταία περίοδο τους (εμμηνόρροια) σε ηλικία 45-49 ετών, 40-44 ετών και κάτω των 40 ετών, είχαν αντίστοιχα 11%, 23% και 39% μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς επίσης αντίστοιχα 4%, 10% και 11% μεγαλύτερο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής.

Η δρ Ναμ τόνισε ότι «η μελέτη μας δείχνει πως το αναπαραγωγικό ιστορικό πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, πέρα από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, όταν αξιολογείται η μελλοντική πιθανότητα καρδιακής ανεπάρκειας και κολπικής μαρμαρυγής στις γυναίκες».

