ΜΜΜ: Μειωμένο εισιτήριο για τους σπουδαστές των ΑΣΤΕ

Υπεγράφη η ΚΥΑ για το μειωμένο εισιτήριο στους σπουδαστές των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Με μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα μετακινούνται οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού, από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού -σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών- η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθμιση των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, με τη βελτίωση της σπουδαστικής μέριμνας.

Μοναδική προϋπόθεση για το μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης είναι η σπουδαστική ιδιότητα. Η έκπτωση αφορά στις αστικές, υπεραστικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες τόσο της πόλης όπου φοιτά ο δικαιούχος, όσο και όλης της χώρας.

Το μειωμένο εισιτήριο για τους σπουδαστές των ΑΣΤΕ ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους -από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Αυγούστου- και δύναται να παραταθεί κατά δύο ακαδημαϊκά έτη (μέχρι την απόκτηση του πτυχίου). Διακόπτεται, δε, σε περίοδο στράτευσης του σπουδαστή, αναστολής ή διακοπής των σπουδών του.

Μεγαλύτερο ύψος έκπτωσης ή και ολική απαλλαγή καταβολής εισιτηρίου δικαιούνται σπουδάστριες και σπουδαστές με αναπηρία, καθώς και τέκνα πολύτεκνης οικογένειας.

Οι προϋποθέσεις, το είδος και τα όρια του ποσοστού της απαλλαγής για κάθε κατηγορία ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ.

Η Υφυπουργός Τουρισμού αρμόδια για την Τουριστική Εκπαίδευση, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Στεκόμαστε, έμπρακτα, δίπλα στους σπουδαστές μας των ΑΣΤΕ και ανταποκρινόμαστε στο αίτημά τους. Με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, με το νέο ακαδημαϊκό έτος, οι σπουδαστές μας στη Ρόδο και τον 'Αγιο Νικόλαο θα πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο για τις μετακινήσεις τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για όσο διαρκεί το πρόγραμμα των σπουδών τους.

Η πρωτοβουλία αυτή που λάβαμε μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, έρχεται σε συνέχεια της υλοποίησης της δέσμευσης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την παροχή επιδόματος στέγασης -για πρώτη φορά- στους σπουδαστές όλων των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των σπουδαστών μας και των οικογενειών τους, ενισχύουμε το εισόδημά τους και μειώνουμε -με στοχευμένες παρεμβάσεις- το κόστος διαβίωσης για τις νέες και τους νέους μας που σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.

Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε ακόμη περισσότερο την τουριστική εκπαίδευση, αλλά και να στηρίζουμε τους σπουδαστές μας, βελτιώνοντας τους όρους σπουδών των προγραμμάτων μας με περαιτέρω παροχές σπουδαστικής μέριμνας».

