Ζώδια: Οι προβλέψεις για το τριήμερο

Οι προβλέψεις για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου κι όλα όσα μας επιφυλάσσει η Παρασκευή.

Καλωσορίζουμε τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου με μια μάλλον στενόχωρη διάθεση, αφού παρόλο που είναι καλοκαίρι τα θέματα που προκύπτουν είναι τόσο πολλά που δεν πάνε διακοπές. Ωστόσο, λόγω Παρασκευής δεν θα καθίσουμε να κλαίμε τη μοίρα μας. Θα συνειδητοποιήσουμε ότι «αυτή είναι η ζωή» και θα κάνουμε τα σχέδιά μας για το Σαββατοκύριακο που φτάνει. Οι περισσότεροι θα χαρούν τη θάλασσα , άλλοι να ασχοληθούν με υποχρεώσεις και καθήκοντα που είχαν αφήσει στην άκρη, ενώ άλλοι θα συναντήσουν πρόσωπα, με τα οποία είχαν χαθεί. Ερωτικά, αν θέλουμε να έχουμε δίπλα μας κάποιον ή κάποια να μας «ζεσταίνει», πρέπει να είμαστε πιο ώριμοι κι υπεύθυνοι και να κοιτάξουμε ποια από τα καλοκαιρινά μας φλερτ, έχουν προοπτικές για σχέση ή να ξεκινήσουμε εκ νέου την αναζήτησή μας. Επαγγελματικά, καινούργιοι στόχοι έρχονται στο προσκήνιο, νέα πλάνα είναι σε εφαρμογή.

Το Σάββατο θα είναι ημέρα εκπλήξεων και ανατροπών. Μας καλεί να ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε, να κάνουμε στροφή και να βρούμε τρόπους πρωτότυπους ή ασυνήθιστους για να καταφέρουμε τους στόχους μας, που κι αυτοί με τη σειρά τους μπορεί να μεταβληθούν. Ερωτικά, σπάμε ταμπού, δεν ακολουθούμε κλασικά μοντέλα, κοινωνικούς κανόνες και επιλογές και βαδίζουμε το δικό μας μονοπάτι, όχι το χιλιοπατημένο. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο, αλλά είμαστε πρόθυμοι να ρισκάρουμε για να μάθουμε. Από την άλλη, απομακρύνουμε από τη ζωή μας όποιον μας κρατάει δέσμιους μιας κατάστασης, μας καταπιέζει, απειλεί την αυτονομία μας και δε μας αφήνει ελεύθερους να κυνηγήσουμε τα θέλω μας και να εκφράσουμε την αλήθεια μας. Επαγγελματικά, κοντραριζόμαστε, αιφνιδιάζουμε, τολμάμε να τραβήξουμε τα πράγματα στα άκρα και δε συμβιβαζόμαστε, ούτε κουνάμε το κεφάλι, αποδεχόμενοι προσταγές άλλων.

Η Κυριακή μας κρατάει επικοινωνιακά στην τσίτα, οπότε εντάσεις και διαξιφισμοί είναι πιθανοί είτε με οικεία μας πρόσωπα είτε με άσχετους που θα πουν ή θα κάνουν κάτι που θα μας εκνευρίσει. Κόντρες, διαφορές απόψεων και αντιλήψεων, προκλήσεις και ανυπομονησία μας κάνουν να θέλουμε να βγάλουμε από μέσα μας ό,τι έχουμε και δεν το είπαμε. Βέβαια, έτσι δε μένουν σκιές, αμφιβολίες και απορίες, όμως πρέπει να βουτήξουμε τη γλώσσα στο μυαλό, πριν αναφέρουμε το οτιδήποτε κακό ή άδικο και πληγώσουμε. Παρεξηγήσεις παραμονεύουν και στα ερωτικά, αφού είτε εμείς είτε η άλλη πλευρά μας τα έχει… μαζεμένα, γι’ αυτό η παραμικρή αφορμή ίσως φέρει την προσωρινή ρήξη ή διακοπή επαφών. Ο χρυσός κανόνας είναι να συγκρατηθούμε, να μη βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα, να μην πάρουμε αποφάσεις στο… φτερό και να μην κάνουμε σπασμωδικές ενέργειες πάνω στα νεύρα μας γιατί σύντομα θα το μετανιώσουμε!

ΚΡΙΟΣ

Θα κάνετε μεγάλη προσπάθεια να παραμείνετε πειθαρχημένοι κι εστιασμένοι στους στόχους σας, ωστόσο, πολλά θα αλλάξουν κι άξαφνα, από τη διάθεσή σας μέχρι τις επιδιώξεις σας, ενδεχομένως γιατί θα αντιληφτείτε ότι δε σας εκφράζουν όσα κάνετε και χρειάζεστε κάτι που θα ανεβάζει την αδρεναλίνη σας στα ύψη και ταυτόχρονα θα νιώθετε ελεύθεροι. Ακόμα και στα ερωτικά σας η κατάστασή σας θα ανατραπεί, ίσως με την απρόσμενη παρουσία ενός προσώπου που θα σας στείλει στο… άπειρο.

ΤΑΥΡΟΣ

Ζητήστε τη συμβουλή ενός πιο έμπειρου προσώπου, αν δεν ξέρετε ή έχετε αμφιβολίες για ένα σας επαγγελματικό εγχείρημα. Από τα δέκα που θα σας πουν, κρίνετε εσείς ποια θα κρατήσετε και ποια θα πετάξετε. Ενδεχομένως, να αναγκαστείτε να κάνετε μια αλλαγή στο σπίτι ή σε ένα χώρο σας ή να έρθετε σε ρήξη με αγαπημένα σας πρόσωπα, λόγω διαφοράς αντιλήψεων. Ερωτικά, το ρίσκο δεν το έχετε, οπότε αποφύγετε τις μπερδεμένες καταστάσεις γιατί δε θα σας βγουν.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Αγχώνεστε, προβληματίζεστε, αλλά σύντομα θα πάρετε ανάποδες στροφές και θα ξαναβρείτε τον ανέμελο και χαλαρό εαυτό σας. Έτσι κι αλλιώς, όσο κι αν καταπιέζεστε, αντιλαμβάνεστε ότι το σύμπαν έχει διαφορετικά σχέδια από τα δικά σας, οπότε, γιατί να του πάτε κόντρα; Ανατροπές και απότομες μεταβολές δεν μπορείτε να τις αποφύγετε ούτε καν στα ερωτικά σας. Μια γνωριμία με ένα ασυνήθιστο πρόσωπο θα προκαλέσει την περιέργειά σας και θα κάνετε τα πάντα για να αποκτήσετε επαφή μαζί του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Δεν αλλάζετε εύκολα συνήθειες και δεν ξεκόβεστε εύκολα από πρόσωπα, όμως από τη στιγμή που βλέπετε ότι σας προκαλούν προβλήματα, το να αρνείστε να ακολουθήσετε τη φυσική ροή των πραγμάτων είναι σαν να επιλέγετε να βασανίζεστε. Κάντε την έκπληξη και θα δείτε ότι και η αξία σας θα υπολογίζεται περισσότερο και εσείς θα κάνετε πράγματα που θέλετε πολύ, χωρίς να νιώθετε ενοχές. Όσον αφορά στα ερωτικά σας, μη φοβάστε να πειραματιστείτε και να δοκιμάσετε νέες και διαφορετικές εμπειρίες.

ΛΕΩΝ

Βγαίνετε δυναμικά προς τα έξω, επιχειρώντας να αλλάξετε τα κακώς κείμενα της ζωής, της σχέσης σας αλλά και των επαφών σας με το κοντινό σας περιβάλλον. Θέλετε να έχετε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, να αλλάξετε εμφάνιση και να ξεφορτωθείτε ανθρώπους που θεωρείτε ότι σας περιορίζουν και δε σας αφήνουν να μεγαλουργήσετε. Καλό είναι να κάνετε την επανάστασή σας, αν όμως δεν έχετε σαφή προσδιορισμό, μάλλον θα «πνιγεί». Μια κόντρα μπορεί να εξελιχθεί σε σφοδρό έρωτα αλλά είναι πιθανό να συμβεί και το αντίθετο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η λογική σας δεν αρκεί για να βρείτε λύσεις σε όλα σας τα ζητήματα, όμως αν δεν κρατηθείτε ψύχραιμοι και έτοιμοι για παν ενδεχόμενο, δε θα μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Προσπαθήστε να βρείτε πρωτότυπους τρόπους και ξεχάστε τις κλασικές μεθόδους, αφού δεν «πιάνουν». Ακόμα και στα ερωτικά σας τολμήστε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε, ακόμα κι αν έρθετε σε ρήξη με τα δικά σας πρόσωπα. Αν να παραμείνετε παθητικοί και ανικανοποίητοι πολύ σύντομα θα το μετανιώσετε.

ΖΥΓΟΣ

Με την υποχωρητικότητά σας και τη συνεχή σας προσπάθεια να κρατήσετε τις ισορροπίες για να μην ταράξετε τα λιμνάζοντα νερά της σχέσης ή μιας συνεργασίας σας, το μόνο που καταφέρνετε είναι να δίνετε αέρα στην άλλη πλευρά και τελικά βγείτε και ριγμένοι. Τραβήξτε το σχοινί, ακόμα και αν φοβάστε ότι θα σπάσει γιατί μόνο έτσι θα υπολογίζεστε και δε θα θεωρείστε δεδομένοι. Ερωτικά, εκπλήξτε, αιφνιδιάστε για να μη χάσετε το πρόσωπο που θέλετε, αλλιώς θα βρεθείτε εσείς σε αυτή τη δυσάρεστη θέση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι καταστάσεις στα επαγγελματικά σας αλλάζουν συνεχώς και μάλιστα με τέτοιο ρυθμό που δε σας αφήνουν και πολλά περιθώρια να κάτσετε να σκεφτείτε, αντίθετα σας έχουν σε διαρκή κίνηση. Αν δε θέλετε όμως να κυνηγάτε τις εξελίξεις και να βγείτε χαμένοι, πρέπει να αντιδράσετε και μάλιστα γρήγορα. Ερωτικά, ίσως αποκαλυφθεί μια μυστική σας επαφή, οπότε φροντίστε να πάρετε τις απαραίτητες προφυλάξεις, εκτός αν κατά βάθος θέλετε να βγουν τα πάντα στη φόρα για να απελευθερωθείτε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Έτσι κι αλλιώς σας διακατέχει μια υπερβολή, αλλά δεν είναι απαραίτητο να χαλάσετε τον κόσμο, αν το πρόγραμμά σας αναστατωθεί. Μπορεί να δεχτείτε απρόσκλητους επισκέπτες ή η καθημερινότητά σας να αλλάξει για λίγο, αλλά ανακτήστε το χιούμορ και την ψυχραιμία σας και μην ταράζεστε. Από την άλλη, ο έρωτας θα εισβάλλει ξαφνικά στη ζωή σας, προκαλώντας σας απανωτές συναισθηματικές εκρήξεις. Θα βγείτε από την αδράνεια και θα είστε συνεχώς στο… τρέξιμο, αλλά θα σας αρέσει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θα έρθετε αντιμέτωποι με διάφορα γεγονότα που για μια ακόμα φορά θα σας κάνουν να καταλάβετε ότι όσο κι αν παλεύετε, οργανώνετε και προγραμματίζετε διάφορα, αν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, όχι μόνο δε θα γίνουν αλλά από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να ξαναβρεθείτε στην αφετηρία. Κι ερωτικά το ίδιο συμβαίνει, γι’ αυτό το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μην… κάνετε τίποτα και να αφήσετε τον έρωτα να σας εκπλήξει. Αν μάλιστα ξεφορτωθείτε κάποια ταμπού σας, θα ευχαριστηθείτε κιόλας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Βγαίνετε από την… απομόνωση που είχατε βάλει τον εαυτό σας και αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις που έρχεστε αντιμέτωποι με αρκετό θάρρος ,που ίσως φτάσει και τα όρια του θράσους. Οι αντιδράσεις σας θα είναι απότομες και έντονες, αν νιώσετε ότι υποτιμάστε, ότι δε σας παίρνουν στα σοβαρά ή ότι καταπιέζεστε και δεν είστε ανεξάρτητοι και ελεύθεροι να κάνετε αυτά που θέλετε. Ακόμα και μια επαφή μπορεί να διακόψετε, γιατί τείνει να γίνει τόσο κλασική που το ενδιαφέρον σας σιγά-σιγά χάνεται.

ΙΧΘΥΣ

Προκειμένου να ανοίξετε το στόμα σας και να πείτε όλα όσα νιώθετε ή πιστεύετε, προτιμάτε να εξαφανιστείτε από το προσκήνιο. Ωστόσο, ο μπελάς μπορεί να σας… βρει όπου κι αν κρυφτείτε, γι’ αυτό αφήστε ελεύθερο τον εαυτό σας να εκφράσει όσα έχει. Ενδεχομένως, αυτό να σας φοβίζει, αλλά ο αιφνιδιασμό και το ξέσπασμά σας μπορεί να σας βγει σε καλό, αφού θα αρχίσουν να σας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, ενώ παράλληλα ίσως κερδίσετε και τον ερωτικό θαυμασμό ενός προσώπου.

