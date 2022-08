Κόσμος

Πούτιν σε Ερντογάν: Οι Ευρωπαίοι πρέπει να σας ευγνωμονούν για το φυσικό αέριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εκατέρωθεν «επιθέσεις φιλίας» η συνάντηση των 2 ηγετών. Αμφότεροι έκαναν λόγο για «νέα σελίδα» στις σχέσεις των κρατών τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να υπογράψει μια συμφωνία για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με την Τουρκία, καλωσορίζοντας τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Σότσι, στη νότια Ρωσία.

«Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να υπογράψουμε σήμερα ένα μνημόνιο για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών μας δεσμών», τόνισε ο Πούτιν κατά την έναρξη της συνάντησης με τον Ερντογάν, που μεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τις προσπάθειές του που κατέστησαν δυνατή την εξεύρεση μιας συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών από ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα.

«Χάρη στην άμεση συμμετοχή σας και τη μεσολάβηση της Γραμματείας του ΟΗΕ, το πρόβλημα που σχετίζεται με τις παραδόσεις ουκρανικών σιτηρών από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας έχει διευθετηθεί. Οι παραδόσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό», είπε.

Υπογράμμισε επίσης τον ρόλο της Άγκυρας στη διέλευση του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού φυσικού αερίου TurkStream. «Οι ευρωπαίοι εταίροι θα πρέπει να είναι ευγνώμονες στην Τουρκία για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου», συμπλήρωσε ο Πούτιν.

Ο Τούρκος πρόεδρος από την πλευρά του τόνισε ότι ελπίζει η συνάντησή του σήμερα με τον Πούτιν να ανοίξει μια νέα πολύ διαφορετική «σελίδα» στις σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας.

Έκανε λόγο για «πολύ παραγωγικές» συζητήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών ιδιαίτερα για τους κλάδους του εμπορίου και του τουρισμού.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι θέλει να συζητήσει με τον Ρώσο ομόλογό του για τη Συρία, όπου η Άγκυρα απειλεί να εξαπολύσει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον κουρδικών οργανώσεων τις οποίες χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές».

«Η συζήτηση για τις εξελίξεις στη Συρία με αυτή την ευκαιρία θα βοηθήσει να ηρεμήσει η περιοχή. Η αλληλεγγύη μας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας είναι πολύ σημαντική», είπε ο Ερντογάν.

Παράλληλα είπε ότι είναι σημαντικό ο πυρηνικός σταθμός στο Άκουγιου που κατασκευάζει ο ρωσικός πυρηνικός κολοσσός Rosatom στη νότια Τουρκία να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Οι δυο ηλικιωμένοι πέθαναν μόνοι και αβοήθητοι στο διαμέρισμά τους

Κομοτηνή: Επική ασφαλτόστρωση σε δρόμο (εικόνες)

Σκιάθος – παιδική πορνογραφία: Ο πυροσβέστης υποδυόταν τον ανήλικο σε sex forum