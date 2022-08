Αθλητικά

Ο Ναδάλ αποσύρθηκε από το τουρνουά του Μόντρεαλ

Ο Ισπανός πρωταθλητής εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό που τον υποχρέωσε να μην αγωνιστεί στον ημιτελικό με τον Κύργιος στο Wimbledon.

Ο Ράφαελ Ναδάλ εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις από τον τραυματισμό του στους κοιλιακούς, που τον έκανε να αποσυρθεί από το Wimbledon πριν αντιμετωπίσει τον Νικ Κύργιο στα ημιτελικά του τουρνουά του Λονδίνου, κάτι που κάνει πλέον τον Ισπανό τενίστα να πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από το Master 1.000 του Μόντρεαλ-που έχει νικήσει πέντε φορές-, όπως ο ίδιος εξήγησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποφασίσαμε να μην ταξιδέψουμε στο Μόντρεαλ και να συνεχίσουμε την προπόνηση χωρίς να ζοριστώ. Ευχαριστώ ειλικρινά τον διευθυντή του τουρνουά, και ολόκληρη την ομάδα του για την κατανόηση και την υποστήριξη που έδειχναν πάντα και το έκαναν και σήμερα. Από τις ημέρες των διακοπών και την επακόλουθη επιστροφή μου στις προπονήσεις, όλα πήγαν καλά αυτές τις εβδομάδες.

Πριν από τέσσερις ημέρες άρχισα να προπονούμαι στο σερβίς, μετά την προπόνηση, είχα μια μικρή ενόχληση που υπάρχει ακόμα σήμερα. Ελπίζω να παίξω ξανά στο Μόντρεαλ, ένα τουρνουά που αγαπώ και που έχω κερδίσει πέντε φορές μπροστά σε ένα κοινό που πάντα με υποδέχτηκε με μεγάλη στοργή. Δεν έχω άλλη επιλογή από το να είμαι συνετός σε αυτό το σημείο και να σκεφτώ την υγεία μου», έγραψε ο Ράφαελ Ναδάλ.

Ο νικητής των 22 Grand Slam υπέστη σοβαρό τραυματισμό στους κοιλιακούς από τα μέσα του πρώτου σετ στα προημιτελικά Wimbledon εναντίον του Τέιλορ Φριτζ τον Ιούλιο.

Το τουρνουά του Σινσινάτι, δύο εβδομάδες πριν από το US Open, είναι αυτό που ακολουθεί την εβδομάδα μετά τον Καναδά και δεν αποκλείεται-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca-, η επανεμφάνιση του Ναδάλ, αν και ο τενίστας από τη Μαγιόρκα δεν σχεδίαζε αρχικά να αγωνιστεί σε αυτό το τουρνουά. Η τελευταία φορά που βρέθηκε στο Σινσινάτι ήταν το 2017.

