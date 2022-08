Αθλητικά

Άρσεναλ: Εντυπωσιακή εκκίνηση κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας

Με νίκη «άνοιξε η αυλαία» της 1ης αγωνιστικής της Premier League για την Άρσεναλ.



Πέρσι την «πάτησε» στο πρώτο ματς της σεζόν, γνωρίζοντας την ήττα απ' την (τότε) νεοφώτιστη Μπρέντφορντ (1-0). Φέτος είναι, όμως, όλα... αλλιώς για την Άρσεναλ -που είχε δείξει από τα καλοκαιρινά φιλικά της πως «χτίζει» κάτι καλό- με τους «κανονιέρηδες» να φεύγουν με νίκη 2-0 από το «Σέλχαρστ Παρκ» απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, στο παιχνίδι με το οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 1ης αγωνιστικής της Premier League.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα επέβαλε το ρυθμό της από νωρίς και βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Μαρτινέλι στο 20', έπειτα από πολύ ωραία ασίστ του νεοαποκτηθέντα Ζιντσένκο. Στο δεύτερο μέρος η Κρίσταλ Πάλας πίεσε ψάχνοντας την ισοφάριση, όμως στο 86', έπειτα από σέντρα-σουτ του Σάκα, ο αρχηγός των «αετών», Μαρκ Γκουέχι, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στο βάθος της εστίας της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 1η αγωνιστική της Premier League:

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ 0-2

(20΄ Μαρτινέλι, 86΄ αυτ. Γκουέχι)

Φούλαμ-Λίβερπουλ 6/8

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 6/8

Λιντς-Γουλβς 6/8

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 6/8

Τότεναμ-Σαουθάμπτον 6/8

Έβερτον-Τσέλσι 6/8

Λέστερ-Μπρέντφορντ 7/8

Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 7/8

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 7/8