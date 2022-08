Life

Καρντάσιαν - Ντέιβιντσον: Χωρισμός για το ζευγάρι

Τι μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για το τέλος της σχέσης του διάσημου ζευγαριού.

Η σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν και ο διάσημος από το «Saturday Night Live» κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον έβαλαν τέλος στο ειδύλλιό τους ύστερα από εννέα μήνες σχέσης, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ άλλων, το «E! News» και το «People» - επικαλούμενα καλά πληροφορημένες πηγές - μεταδίδουν ότι το ζευγάρι χώρισε πριν από λίγες ημέρες. Εκπρόσωπος της Κιμ Καρντάσιαν αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος του Πιτ Ντέιβιντσον δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το ειδύλλιο του ζεύγους ξεκίνησε όταν η 41χρονη Κιμ Καρντάσιαν παρουσίασε το σόου «Saturday Night Live» τον Οκτώβριο του 2021. Η Καρντάσιαν, που αναμένει την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ, πρωταγωνιστεί σε ένα νέο ριάλιτι με την οικογένειά της που προβάλλεται στη συνδρομητική πλατφόρμα Hulu.

Ο 28χρονος Ντέιβιντσον συμμετείχε στο σόου «Saturday Night Live» για όγδοη σεζόν προτού ανακοινώσει την αποχώρησή του τον περασμένο Μάιο. Το τελευταίο διάστημα συμμετείχε στα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Wizards!» στην Αυστραλία.

