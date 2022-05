Life

Διαζύγιο Καρντάσιαν - Γουέστ: Και τέταρτος δικηγόρος “παράτησε” τον ράπερ

«Εμπόδια» εμφανίζονται στο διαζύγιο Κάνιε Γουέστ – Κιμ Καρντάσιαν





Μετά από επτά χρόνια γάμου και αφού απέκτησαν τέσσερα παιδιά, ο Κάνιε Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Το διαζύγιο τους όμως όπως όλα δείχνουν θα καθυστερήσει λίγο αφού φαίνεται ότι τον ράπερ τον παρατάν… οι δικηγόροι.

Ο Κάνιε Γουέστ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, έχασε και τέταρτο δικηγόρο στο διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν. Πρόκειται για την Σαμάνθα Σπέκτορ, η οποία κατέθεσε έγγραφα για να παραιτηθεί από την εκπροσώπησή του, κάνοντας λόγο για «ασυμβίβαστη διακοπή της σχέσης δικηγόρου-πελάτη».

Προς το παρόν, την υπόθεση του Κάνιε Γουέστ θα αναλάβει ένας από τους… πολλούς δικηγόρους που έχει ο ράπερ στη «φαρέτρα» του, ο οποίος, ωστόσο, δεν ειδικεύεται στα διαζύγια.

Ο χωρισμός του Κάνιε Γουέστ και της Κιμ Καρντάσιαν ήταν το θέμα της πρεμιέρας της σειράς «The Kardashians». «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ελέγξω πώς αντιδρώ σε κάτι», είπε η Κιμ Καρντάσιαν στην οικογένειά της, ενώ συζητούσε για τα δημόσια ξεσπάσματα του Κάνιε Γουέστ. Η ίδια αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που είχε όλη αυτή η ιστορία στην οικογένειά της. «Λυπάμαι, παιδιά. Δεν θα αφήσω ποτέ να σας συμβεί ξανά αυτό. Δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να φερθεί έτσι σε εσάς ή στον εαυτό μου. Νιώθω για πρώτη φορά στη ζωή μου δυνατή».

