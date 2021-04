Life

Kim Kardashian - Kanye West: τι θα γίνει με την επιμέλεια των παιδιών

Για συμφωνία των δύο πλευρών κάνουν λόγο οι πληροφορίες από το Χόλιγουντ, λίγους μήνες μετά το διαζύγιο.

Ο Kanye West συμφώνησε στην από κοινού επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών του με την Kim Kardashian.

Η απάντησή του έρχεται μετά την κατάθεση διαζυγίου από την πλευρά της Kardashian από τις 19 Φεβρουαρίου, η οποία θέλησε να βάλει τέλος στα επτά χρόνια γάμου του ζευγαριού.

Και στις δύο καταθέσεις τους, ο αμερικανός ράπερ και η διάσημη τηλεπερσόνα, συμφώνησαν ότι ο γάμος τους θα έπρεπε να τελειώσει λόγω διαφορών που δεν μπορούν να γεφυρωθούν.

Συμφώνησαν επίσης πως δεν θα καταβληθεί διατροφή από τον έναν προς τον άλλον.

Η West και η Kardashian έχουν δύο κόρες – τη North και Chicago, σε ηλικία επτά και τριών αντίστοιχα – και δύο γιους – τον Saint, πέντε ετών και...

