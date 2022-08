Πολιτική

Δένδιας για συμφωνία με Αίγυπτο: Κατοχυρώνουμε τα εθνικά συμφέροντα

Τι τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση δύο ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

Δύο χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με τη φίλη Αίγυπτο. Κατοχυρώνουμε τα εθνικά συμφέροντα. Με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. pic.twitter.com/xfOIDBnw2i — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 6, 2022

«Δύο χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με τη φίλη Αίγυπτο. Κατοχυρώνουμε τα εθνικά συμφέροντα. Με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρητησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας παραθέτει φωτογραφία του με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι από την υπογραφή της Συμφωνίας στις 6 Αυγούστου 2020, στο Κάιρο.

