Κόσμος

Ταϊβάν: Με αεροσκάφη και πλοία “απαντά” στα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμακώνεται η ένταση. Πολεμικά πλοία από την Κίνα και την Ταϊβάν έπλεαν σε κοντινή απόσταση.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αποστείλει αεροσκάφη και πλοία για να αντιδράσουν «καταλλήλως» στα κινεζικά γυμνάσια γύρω από το νησί.

Κινεζικά πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) συνέχιζαν σήμερα το πρωί τις στρατιωτικές ασκήσεις, με προσομοιώσεις επιθέσεων κατά της Ταϊβάν και ταϊβανέζικων πολεμικών σκαφών, ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας της νήσου.

Παράλληλα, όπως δήλωσε η πρωθυπουργός της Ταϊβάν Σου Τσενγκ-τσανγκ, η Κίνα χρησιμοποίησε «με έπαρση» στρατιωτικές κινήσεις για να διαταράξει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ταϊπέι, ο Σου κάλεσε το Πεκίνο να μην κάνει επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και καταδίκασε τους «ξένους εχθρούς» που, όπως ανέφερε, προσπαθούν να ρίξουν το ηθικό των Ταϊβανέζων μέσω κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατειών παραπληροφόρησης.

Κινεζικά και ταϊβανέζικα πολεμικά πλοία έπαιζαν τη «γάτα με το ποντίκι» σήμερα, μερικές ώρες πριν τη προγραμματισμένη λήξη των τετραήμερων κινεζικών στρατιωτικών γυμνασίων που έγιναν ως αντίδραση στην επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ταϊβάν.

Η πρόσφατη επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στη νήσο εξόργισε την Κίνα, που απάντησε με δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων πάνω από την πρωτεύουσα Ταϊπέι για πρώτη φορά και τη διακοπή διαύλων επικοινωνίας με τις ΗΠΑ.

Πολεμικά πλοία από την Κίνα και την Ταϊβάν έπλεαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους στο στενό της Ταϊβάν, με κάποια κινεζικά σκάφη να παραβιάζουν τη μέση γραμμή, που χωρίζει την ηπειρωτική Κίνα από τη νήσο, δήλωσε πρόσωπο με γνώση του θέματος. Καθώς οι κινεζικές δυνάμεις «ασκούσαν πιέσεις» στη γραμμή, όπως έκαναν και το Σάββατο, η ταϊβανέζικη πλευρά παρέμενε σε κοντινή απόσταση για να παρακολουθεί και, όπου είναι δυνατόν, να αποτρέπει τους Κινέζους από το διασχίσουν τη μέση γραμμή.

«Οι δύο πλευρές δείχνουν αυτοσυγκράτηση», δήλωσε το πρόσωπο αυτό, παρομοιάζοντας τους ελιγμούς των πλοίων με το παιχνίδι της «γάτας με το ποντίκι».

Οι κινεζικές ασκήσεις, που επικεντρώνονται σε έξι τοποθεσίες γύρω από τη νήσο, ξεκίνησαν την Πέμπτη και είναι προγραμματισμένο να διαρκέσουν έως σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα). Ο κινεζικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι πραγματοποιεί κοινές θαλάσσιες και εναέριες ασκήσεις βόρεια, νοτιοδυτικά και ανατολικά της Ταϊβάν.

Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τα στρατιωτικά γυμνάσια κλιμάκωση.

«Αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν σημαντική κλιμάκωση στις προσπάθειες της Κίνας να μεταβάλουν το status quo. Είναι προκλητικές, ανεύθυνες και εγείρουν τον κίνδυνο σφάλματος», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Έρχονται επίσης σε αντίθεση με τον μακροπρόθεσμο στόχο μας της διαφύλαξης της ειρήνης και της σταθερότητας στο Στενό της Ταϊβάν, πράγμα που περιμένει ο κόσμος», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές σε Άγιο Όρος και Κόνιτσα: Ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες (βίντεο)

Κούβα: Φωτιά από κεραυνό σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις (εικόνες)

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Κυριακή