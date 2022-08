Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Κουτσούμπας: “Ναι” στην σύσταση εξεταστικής επιτροπής

Για σκάνδαλο που φέρνει στην επιφάνεια ένα σκοτεινό περιβάλλον κι ένα διάτρητο θεσμικό πλαίσιο κάνει λόγο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.



«Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων δεν παραγράφεται ούτε ακυρώνεται με κάποιες συγγνώμες και μερικές κυβερνητικές παραιτήσεις, αφού φέρνει στην επιφάνεια ένα σκοτεινό περιβάλλον κι ένα διάτρητο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο επανειλημμένα έχει καταγγείλει το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ συμφωνεί στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη και θα συμβάλλει για την αποκάλυψη όλων των πτυχών της υπόθεσης. Θα ζητήσει, επίσης, να συμπεριληφθούν ως αντικείμενο της επιτροπής και οι υποθέσεις "συνακροάσεων" στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, καθώς οι σχετικές καταγγελίες είναι εδώ και χρόνια ουσιαστικά αναπάντητες, παραμένοντας στα συρτάρια των αρχών που υποτίθεται μεριμνούν για την ασφάλεια και το απόρρητο των επικοινωνιών», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «για τις παρακολουθήσεις και τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής».

«Πάνω από όλα, το ΚΚΕ θα αναδείξει όλο εκείνο το επικίνδυνο και διάτρητο θεσμικό πλαίσιο, με τις διακρατικές συμφωνίες και την πολιτική της ΕΕ. Ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια με ευθύνη τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, υπονομεύοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ελληνικού λαού», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας και κατέληξε: «Δεν τρέφουμε φυσικά αυταπάτες ότι μπορούν στο σημερινό σύστημα να εξαλειφθούν πλήρως πρακτικές που συνδέονται με κρατικές υπηρεσίες, παρακρατικούς μηχανισμούς και με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα».





