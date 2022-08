Παράξενα

Κρήτη: Τουρίστας βούτηξε σε άδεια πισίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο κατέληξε ο νεαρός τουρίστας που βούτηξε σε άδεια πισίνα.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 20χρονος τουρίστας από την Ολλανδία, ο οποίος έκανε διακοπές στην Κρήτη, κατέληξε στο νοσοκομείο.

Ο νεαρός είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ το βράδυ του Σαββάτου, οπότε και διασκέδαζε στην Χερσόνησο. Τότε, αποφάσισε να βουτήξει στην πισίνα, η οποία όμως, ήταν άδεια!

Ο νεαρός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ήταν ένας μόνο από τους πολλούς που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι περισσότερες κλήσεις έγιναν από τουριστικές περιοχές, όπως τη Χερσόνησο, τα Μάλια αλλά και το Ρέθυμνο.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κέρκυρα: Νεκρή σε τροχαίο 58χρονη - Το αυτοκίνητό της έπεσε σε πλαγιά

Γλυπτά του Παρθενώνα: “Ναι” στην επιστροφή τους λένε οι αναγνώστες της Sunday Times

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σκότωσε την Νικολέτα και το “έσκασε” με τρένο από την Αθήνα