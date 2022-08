Κόσμος

Βομβαρδισμοί στη Γάζα: Νεκρά δεκάδες παιδιά

Πόσα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης.

Τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα κατά τους νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Λωρίδα της Γάζας, παρά τις πληροφορίες για πιθανότητα εφαρμογής εκεχειρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς που ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης κατά της ένοπλης οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ την Παρασκευή, «41 Παλαιστίνιοι έπεσαν μάρτυρες, ανάμεσά τους 15 παιδιά και 4 γυναίκες, και 311 τραυματίσθηκαν» στην Λωρίδα της Γάζας, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

