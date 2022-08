Κόσμος

Τουρκία: Βουλευτής ξυλοκόπησε δημοσιογράφο on air (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής.

Χαμός επικράτησε on air όταν βουλευτής και δημοσιογράφος πιάστηκαν στα χέρια, σε εκπομπή του καναλιού TV100 το βράδυ του Σαββάτου, στην Τουρκία.

Τα αίματα άναψαν στο στούντιο όταν η συζήτηση πήγε στο θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και στον φυλακισμένο Κούρδο ηγέτη Σελαχετίν Ντεμιρτάς, καθώς και στον αντικαθεστωτικό Οσμάν Καβαλά.

«Η αστυνομία και το κράτος μας ανήκουν», είπε εμφατικά ο βουλευτής και αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Κεμάλ Ενγκινχιούρτ και όταν ο δημοσιογράφος Λατίφ Σιμσέκ του είπε να μη λέει τέτοια πράγματα, ο εθνικιστής βουλευτής κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Στη συνέχεια μαζί με τον σωματοφύλακά του άρχισαν να ξυλοκοπούν άγρια τον δημοσιογράφο.

Η εκπομπή διακόπηκε ωστόσο ο καυγάς συνεχίστηκε με αποτέλεσμα ο δημοσιογράφος να λιποθυμήσει από τα χτυπήματα.

Μετά από διακοπή είκοσι λεπτών η εκπομπή συνεχίστηκε χωρίς εκείνον, με τη συντονίστρια και τη διοίκηση του σταθμού να αποδοκιμάζουν τη βία και να ζητούν συγγνώμη.

Ο δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση εναντίον του βουλευτή Κεμάλ Ενγκινχιούρτ, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν στέλεχος των Γκρίζων Λύκων.

Ο εισαγγελέας διέταξε την προφυλάκιση του σωματοφύλακα, όχι όμως του βουλευτή που καλύπτεται από ασυλία.

Το Δημοκρατικό Κόμμα στο οποίο ανήκει ο βουλευτής που έλαβε μέρος το επεισόδιο στις προηγούμενες εκλογές συμμετείχε στη συμμαχία εναντίον του Ερντογάν.

Πηγή: Hurriyet

Ειδήσεις σήμερα:

Παρακολουθήσεις: Σήμερα η δήλωση Μητσοτάκη

Βόλος: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε γκρεμό 25 μέτρων (εικόνες)

ΑΑΔΕ: Πιτσαρία στην Αργυρούπολη δεν είχε κόψει 58200 αποδείξεις