Τουρκική προκλητικότητα: Νέα υπέρπτηση drone πάνω από την Κανδελιούσσα

Συνεχίζει της προκλήσεις στο Αιγαίο η Άγκυρα.

Μη επανδρωμένο τουρκικό αεροσκάφος πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από ελληνικό νησί.

Ειδικότερα, το τουρκικό UAV πραγματοποίησε υπερπτήση στις 8:21 το πρωί της Δευτέρας σε ύψος 21.000 ποδιών πάνω από τη νήσο Κανδελιούσσα.

