Ζώδια: Οι προβλέψεις για τη Δευτέρα

Η Δευτέρα είναι αισιόδοξη και κεφάτη, καλώντας μας να ξεχάσουμε έγνοιες και μιζέριες και να χαρούμε τη ζωή και όσα μας προσφέρει.

Ο ενθουσιασμός θα περισσεύει και η τάση μας να πάρουμε ευχαρίστηση και να νιώσουμε πλήρεις κι ικανοποιημένοι θα είναι μεγάλη. Καλοπέραση-απόλαυση-διασκέδαση, είναι το τρίπτυχο που μας ξεσηκώνει, γι’ αυτό, τι κι αν είναι καθημερινή ή εργάσιμη; Δε θα μπορούμε να κλειστούμε σε τέσσερεις τοίχους ή, ακόμα κι αν μείνουμε μέσα, θα βρούμε τρόπους να το… γιορτάσουμε. Ερωτικά, η τύχη παίζει έχει τον πρώτο λόγο, αφού όλα έρχονται και κάθονται, όπως τα επιθυμούμε. Μεγάλοι έρωτες, αρκετό σεξ, φλερτ και προτάσεις μας διεγείρουν συναισθηματικά κι εμείς χωρίς ενδοιασμούς και δεύτερες σκέψεις, μετέχουμε με την ψυχή μας. Μπορεί να μην είναι για «πάντα», μπορεί και ναι, αλλά όσο κρατήσουν θα περάσουμε όμορφα και το τέλος θα είναι ανώδυνο, αφήνοντάς μας τις καλύτερες αναμνήσεις. Επαγγελματικά, επίσης, είναι η κατάλληλη στιγμή για νέα ξεκινήματα, επενδύσεις, συμφωνίες και συνεργασίες, ενώ αν η εργασία μας σχετίζεται με ενδύματα, υποδήματα, καλλυντικά, αξεσουάρ, υπηρεσίες ομορφιάς και τέχνες θα έχει ανάκαμψη.

Αναλυτικά οι προβλέψεις των ζωδίων

ΚΡΙΟΣ

Η αισιοδοξία θα σας κατακλύσει, καθώς θα υπάρξουν ευδιάκριτα σημάδια που θα δείχνουν ότι η τύχη είναι με το μέρος σας σε ό,τι επιχειρήσετε. Ερωτικά και οικονομικά, οι ευκαιρίες σας χτυπούν την πόρτα και σας υπόσχονται υπέροχες μέρες, που πρέπει να τις εκμεταλλευτείτε σωστά και να μη σταθείτε μόνο στο «σήμερα», αλλά να κάνετε το κουμάντο σας και για «αύριο». Εκφράστε τις επιθυμίες σας, απαιτήστε το κάτι παραπάνω, γιατί το σύμπαν θα σας εισακούσει και θα τα πραγματοποιήσει. Ένα καινούργιο ειδύλλιο γεμίζει τη ζωή σας έντονες συγκινήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ

Η τάση σας για καλοπέραση θα μεγαλώσει κι ενδεχομένως να μην έχετε διάθεση να καταπιαστείτε με καμία δουλειά ή υποχρέωση. Τώρα όμως είναι η ευκαιρία σας να κλείσετε μια συνεργασία κερδοφόρα ή να βάλετε το λιθαράκι σας για να χτίσετε κάτι δικό σας κι όχι να το ρίξετε στο τεμπελιό. Στη σχέση σας πάντως το έτερο ήμισυ μπορεί να προβάλλει κάποιες απαιτήσεις που θα θεωρήσετε υπερβολικές, αλλά δε θα τις πάρετε και πολύ στα σοβαρά. Αν είστε μόνοι, κάντε τη χάρη στον εαυτό σας και πηγαίνετε σε ένα πολυσύχναστο μέρος γιατί η τύχη μπορεί να σας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Στον εργασιακό σας χώρο το κλίμα που θα επικρατεί θα είναι χαλαρό και εύθυμο, ξεσηκώνοντας και εσάς, οπότε κάποιες δουλειές που δεν είναι επείγουσες ή τις βαριέστε θα τις αναβάλλετε με χαρά για άλλη μέρα. Δεν αποκλείεται πάντως να έχετε ευχάριστες εξελίξεις σε ένα θέμα δουλειάς ή να λάβετε κάποιο «δωράκι». Ερωτικά, θα αποδεχτείτε μια πρόταση που μπορεί να σας γίνει, εφ’ όσον δείχνει ότι και το άλλο πρόσωπο δεν έχει καμία απαίτηση, δεν επιδιώκει δεσμεύσεις, παρά μόνο να περάσει καλά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Το σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ σας κι ό,τι λαχταράτε τουλάχιστον στον ερωτικό τομέα μπορεί να σας το προσφέρει στο… πιάτο, οπότε κανονίστε την πορεία σας. Μπορεί να πιστεύετε ότι η τύχη σας ακολουθεί όπου κι αν είστε, αλλά καλό θα ήταν να τη διευκολύνετε κι εσείς, κυκλοφορώντας λίγο περισσότερο και να μην μείνετε κλεισμένοι μέσα. Επαγγελματικά, μέσω ενός φιλικού προσώπου, μπορεί να βρείτε την άκρη που ψάχνατε και να βρεθείτε μέσα σε ένα κλαμπ ισχυρών προσώπων ή που κατέχουν θέσεις-κλειδιά. Μια πρόταση συνεργασίας είναι, επίσης, πολύ πιθανή.

ΛΕΩΝ

Ευχάριστες στιγμές με την οικογένειά σας, αγορές -αν και λίγο ακριβούτσικες- για το σπίτι σας, αλλά και θετικές εξελίξεις σε ένα κληρονομικό σας θέμα ή ακίνητο, θα ανεβάσουν τη διάθεσή σας στα ύψη. Επαγγελματικά, ίσως σας γίνει μια πρόταση που θα σας φανεί από ενδιαφέρουσα έως κι αξιόλογη ή θα αναβαθμιστείτε στην υπάρχουσα δουλειά σας. Από την άλλη, η τύχη θα σας χτυπήσει την πόρτα και στα ερωτικά, φέρνοντάς σας ένα πρόσωπο που μπορεί να σας έχει στα πούπουλα κι -αν μη τι άλλο- θα πρέπει να του δώσετε μια ευκαιρία να το προσπαθήσει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Από το μυαλό σας θα διαγραφούν μονοκοντυλιά όλες οι δυσάρεστες σκέψεις, προβλήματα και άγχη και το μόνο που θα σας ενδιαφέρει είναι να περάσετε όμορφα με φίλους κι αγαπημένα σας πρόσωπα. Ίσως λάβετε ευχάριστες ειδήσεις σχετικές με μια δουλειά που κυνηγούσατε ή με ένα στενό συγγενή σας. Μια ιδέα ή πρότασή σας θα τύχει θετικής αποδοχής, ενώ μια απρόσμενη γνωριμία θα σας ενθουσιάσει και είναι πολύ πιθανό η εξέλιξή της να είναι ταχύτατη και αρκετά καλή.

ΖΥΓΟΣ

Θα έχετε την αίσθηση ότι μια ανώτερη δύναμη άκουσε τις… προσευχές σας, καθώς αρκετές από τις επιθυμίες σας θα πραγματοποιηθούν, δημιουργώντας σας ξέφρενη χαρά. Πιθανόν να λάβετε ένα χρηματικό ποσό που δεν περιμένατε ή ένα δώρο αξίας από τη δουλειά σας για τις υπηρεσίες σας, να κλείσετε μια επωφελή συμφωνία ή μια συνεργασία που υπόσχεται μεγάλες επιτυχίες. Κι αν αυτά δε σας φαίνονται αρκετά, μπορεί να καλωσορίσετε και έναν έρωτα στην ζωή σας που απ’ ό,τι δείχνει όχι μόνο θα είναι αμοιβαίος αλλά θα σας προσφέρει απλόχερα ό,τι ποθείτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η τύχη φαίνεται να σας χαμογελά πλατιά, προσφέροντάς σας τόσες ευκαιρίες για να πραγματοποιήσετε τις προσωπικές σας επιδιώξεις, που ξαφνικά θα αναρωτηθείτε κι εσείς οι ίδιοι «τι γίνεται;». Όλα έρχονται και κάθονται όπως τα σχεδιάζατε. Θα γνωρίσετε πολλά και αξιόλογα πρόσωπα, θα λάβετε την αναγνώριση ή την επιβράβευση για τους κόπους σας, ενώ μια πρόταση συνεργασίας ή το κλείσιμο συμφωνίας μπορεί να φέρει χρήματα στο ταμείο σας. Ερωτικά, θα αποκτήσετε το πρόσωπο που θέλετε, αλλά κι αν ακόμα δεν έχετε βρει αυτό που θα σας συναρπάσει, μην ανησυχείτε, αφού θα… πέσει πάνω σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Τα ευχάριστα νέα θα έρθουν για σας από τον τομέα της εργασίας σας, όπου είτε θα κλείσει μια δουλειά που θέλατε είτε θα υπάρξει μια αναβάθμισή σας, ενώ είναι πιθανό να γίνει πραγματικότητα κάποιο όνειρό σας. Οι ελπίδες σας αναπτερώνονται, ο ενθουσιασμός θα σας καταλάβει κι ίσως θέλετε το γιορτάσετε με αγαπημένα σας πρόσωπα, τρώγοντας ή πίνοντας λίγο παραπάνω. Ερωτικά, επίσης, πολλά μπορεί να γίνουν… στο σκοτάδι και ίσως να μη δουν ποτέ το φως της ημέρας, αλλά σαν εμπειρία θα είναι υπέροχη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

«Αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό, περπάτα» λέει η γνωστή παροιμία και θα διαπιστώσετε ότι ο λαός είναι σοφός κι έχει απόλυτο δίκιο, καθώς ναι μεν έχετε προσπαθήσει για πολλά, αλλά αν δεν είχατε την εύνοια, ακόμα θα… προσπαθούσατε. Πιθανόν ένα πρόσωπο να αναγνωρίσει τα ταλέντα και τις ικανότητές σας και να σας τείνει το χέρι του, προωθώντας σας σε κοσμικούς κύκλους ή ισχυρών ή προσφέροντάς σας μια θέση ανάλογη των προσδοκιών σας. Μια ευχάριστη έκπληξη θα έχετε και στα ερωτικά σας που αν την καλοδεχτείτε, οι μέρες κι οι νύχτες σας θα αλλάξουν οριστικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αν δεν τεμπελιάσετε, αδιαφορήσετε ή δεν αρκεστείτε σε υποσχέσεις κι επιμείνετε σε δεσμεύσεις, θα έχετε μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία. Τώρα είναι η ώρα να βάλετε την υπογραφή σας, να αποδεχτείτε την πρόταση που θα σας γίνει ή να κάνετε το δικό σας βήμα -με ή χωρίς υποστήριξη- γι’ αυτό αρπάξετε από τα μαλλιά την ευκαιρία που θα εμφανιστεί μπροστά σας. Ερωτικά, αν βλέπετε ότι δεν περνάτε καλά με ένα πρόσωπο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συνεχίζετε. Χωρίς δράματα και κλάματα, βάλτε ένα τέλος γιατί στη γωνία σας περιμένει κάποιο άλλο, καλύτερο.

ΙΧΘΥΣ

Το κέφι σας δεν κρύβεται, είστε χαμογελαστοί, εξωστρεφείς και θέλετε να επικοινωνήσετε με αρκετό κόσμο, ενδεχομένως για να μοιραστείτε τη χαρά σας, καθώς τα νέα από μια φορολογική, γραφειοκρατική ή νομική σας υπόθεση είναι πολύ ευχάριστα. Δεν αποκλείεται να κάνετε και μια αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού ή άλλη που θα διευκολύνει την καθημερινή σας ζωή. Ερωτικά, επίσης, διαφαίνεται μια επιτυχία, αφού μια γνωριμία σε ένα ταξίδι, από το διαδίκτυο ή μέσω άλλων, θα σας ενθουσιάσει και θα δώσει το δικαίωμα να περιμένετε πολλά.

Πηγή: glance.gr

