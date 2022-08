Οικονομία

Πληθωρισμός: Πρώτη υποχώρηση μετά από 15 μήνες – Στο 11,6% τον Ιούλιο

Επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο η αλματώδης ανοδική πορεία του πληθωρισμού. Τι "δείχνουν" τα στοιχεία.

Επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο, λόγω και της υψηλότερης περυσινής βάσης σύγκρισης, η αλματώδης ανοδική πορεία του πληθωρισμού. Ωστόσο, παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς αυξήθηκε 11,6% από 12,1% τον Ιούνιο εφέτος και έναντι αύξησης 1,4% τον Ιούλιο 2021.

Σε ετήσια σύγκριση (Ιούλιος 2022 προς Ιούλιο 2021), συνεχίστηκαν οι σημαντικές ανατιμήσεις στην ενέργεια, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν σε: Φυσικό αέριο (178,9%), Πετρέλαιο θέρμανσης (65,1%), Ηλεκτρισμό (55,8%), Καύσιμα και λιπαντικά (33%) και Στέρεα καύσιμα (9%). Όπως και στο λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς», όπου οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά σε: Έλαια και λίπη (27,3%), Ψωμί και δημητριακά (16,7%), Κρέατα- γενικά (16,7%), Γαλακτοκομικά και αυγά (16,4%), Λαχανικά- γενικά (13,4%), Καφέ-κακάο- τσάι (11,4%), Λοιπά τρόφιμα (9,3%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (5%), Ψάρια- γενικά (3,6%), Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (3,5%) και Αλκοολούχα ποτά μη σερβιριζόμενα (3,3%).

Επίσης, αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν σε μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών (ειδικά στο πακέτο των διακοπών και της διασκέδασης) και κυρίως σε: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (62,3%), Μεταφορά επιβατών με ταξί (32,9%), Μεταφορά επιβατών με πλοίο (25,4%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (20%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (15,9%), Αυτοκίνητα καινούργια (12,4%), Κινηματογράφους- θέατρα (13,9%), Πακέτο διακοπών (11,4%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (11%), Γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης (7,7%), Υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης (7,2%), Έπιπλα και διακοσμητικά είδη (7,2%), Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (5,3%), Οικιακές συσκευές και επισκευές (5,3%), Οικιακές υπηρεσίες (4,8%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία (4,6%), Ιατρικά προϊόντα (3,7%), Ένδυση και υπόδηση (3,4%), Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (2,1%), Ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (1,7%), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1,4%), Ενοίκια κατοικιών (0,9%), Νοσοκομειακή περίθαλψη (0,5%) και Υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης (0,1%).

Αλλά και μεταξύ Ιουλίου και Ιουνίου εφέτος, υπήρξαν ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, πλην των νωπών φρούτων (-17,5%), και ειδικότερα σε: Γάλα νωπό πλήρες (3%), Πουλερικά (2,1%), Ελαιόλαδο (2,1%), Καφέ (2,1%), Λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα (1,8%), Μοσχάρι (1,6%), Ψωμί και δημητριακά (1,4%), Τυριά (1,4%), Αλκοολούχα ποτά μη σερβιριζόμενα (1,4%) και Λαχανικά νωπά (1,1%). Στο μέτωπο της ενέργειας, οι τιμές μειώθηκαν σε Ηλεκτρισμό (8,6%) και Καύσιμα και λιπαντικά (5,8%), αλλά αυξήθηκαν στο Φυσικό αέριο (37,1%). Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (1,3%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (1,2%), 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (1%) και Αυτοκίνητα καινούργια (0,6%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

13% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ- κακάο- τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα νωπά φρούτα.

1,5% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

3,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

30,9% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

8,2% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές, υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

0,7% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

20,6% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, μεταφορά επιβατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.

2% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους- θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές.

0,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,4% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

2,5% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

2,1% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,8% τον Ιούλιο 2022 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022, έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 11,3% τον Ιούλιο, από αύξηση 11,6% τον Ιούνιο και αύξηση 0,7% τον Ιούλιο πέρυσι. Μεταξύ Ιουλίου και Ιουνίου εφέτος, ο εναρμονισμένος δείκτης μειώθηκε 1,6% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

