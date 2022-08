Κοινωνία

Καιρός: Πού θα βρέξει την Τρίτη

Διάβασέ μου το...

Ηλιοφάνεια με συννεφιά και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Πού αναμένονται βροχές. Πόσο θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και -τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες- στα δυτικά και βόρεια κυρίως ηπειρωτικά τμήματα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Κρήτης και τοπικών όμβρων στα βορειοδυτικά κυρίως ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά και βόρεια, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 31 βαθμούς), 23 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 36 βαθμούς), 20 έως 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 17 έως τους 33 βαθμούς), 23 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη (στη Νότια Κρήτη έως τους 36 βαθμούς), 24 έως 35 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 26 έως 31 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 Μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο ισχυροί 6 Μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι πρόσκαιρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 Μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Ιόνιο μέτριοι 5 Μποφόρ.

Ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και στα παραθαλάσσια τμήματα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 Μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά ισχυροί 6 Μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 Μποφόρ.