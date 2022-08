Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Ανδρουλάκης: Δεν θα δεχτώ καμία συγκάλυψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εμφανίστηκε στην δήλωσή του για την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ άμοιρος ευθυνών και πως επιδίωξε να καθοδηγήσει τις εξελίξεις.

«Με τη σημερινή του δήλωση ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε και πάλι άμοιρος ευθυνών υιοθετώντας το αφήγημα ενός "νόμιμου λάθους" για να δικαιολογήσει μια αξιόποινη πράξη και την ευθεία παραβίαση της συνταγματικής πρόνοιας για το βουλευτικό απόρρητο. Επιδίωξε, δε, απροκάλυπτα να καθοδηγήσει τις εξελίξεις» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ήταν εμφανής η αγωνία του κ. Μητσοτάκη να βρεθεί στο απυρόβλητο ο τέως διοικητής της ΕΥΠ ενώ απέδωσε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη στον γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, υποβαθμίζοντάς την στο επίπεδο της αμέλειας» σημειώνει ο Ν. Ανδρουλάκης και προσθέτει: «Αφού στη Δημοκρατία δεν επιτρέπονται σκιές, ποια σκιά φωτίσατε, κ. Μητσοτάκη; Τη σκιά του Predator που ούτε καν αναφέρατε;».

«Ο πρωθυπουργός απέφυγε μεθοδικά να δώσει εξηγήσεις για τον παρακρατικό βραχίονα, που είχε στηθεί. Το κατασκοπευτικό "υπερόπλο" Predator επιχειρήθηκε να παγιδεύσει το κινητό μου τηλέφωνο ενώ λίγες μέρες πριν είχα τεθεί σε καθεστώς παρακολούθησης από την ΕΥΠ. Και αν δεν υπήρχε η επίσημη έκθεση της ειδικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα μαθαίναμε τίποτα για αυτές τις σκοτεινές πρακτικές. Τα παραμύθια χωρίς κινεζικό δράκο περί εμπλοκής της Αρμενίας και της Ουκρανίας στην παρακολούθησή μου, σας το απάντησαν οι πρεσβείες τους με τον πιο επίσημο και εξευτελιστικό για σας τρόπο» αναφέρει ο Ν. Ανδρουλάκης και τονίζει στη συνέχεια της δήλωσής του:

«Κύριε Μητσοτάκη, ζητώ να ανακοινωθεί άμεσα ο λόγος παρακολούθησής μου από την ΕΥΠ, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζετε με περίσσιο θράσος νόμιμη κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών μου ως ευρωβουλευτή και υποψήφιου προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Δεν θα δεχτώ καμία συγκάλυψη. Δεν θα επιτρέψω να ευτελίσει ο κ. Μητσοτάκης μια υπόθεση κομβική για τη διάκριση των εξουσιών στη χώρα μας.

Δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα όπως έχω πει πολλές φορές. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας. Είναι η αγωνία κάθε πολίτη να ζει και να μεγαλώνει τα παιδιά του σε περιβάλλον δικαιοσύνης και απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα συνεχίσω τον αγώνα προκειμένου η Δικαιοσύνη, η ελληνική Βουλή και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να φέρουν στο φως όλη την αλήθεια.

Ο πρωθυπουργός σήμερα προσπάθησε να κερδίσει χρόνο. Όμως ο χρόνος μετρά πια αντίστροφα για αυτόν. Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αλήθεια. Καλώ κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, κάθε δημοκράτη, να υπερασπιστούμε την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι σε αυτούς, που έκαναν τις συνταγματικές ελευθερίες κουρελόχαρτο εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσπρωτία: Συνελήφθη ληστής που καταζητούσε η Αυστρία

Πληθωρισμός: Πρώτη υποχώρηση μετά από 15 μήνες – Στο 11,6% τον Ιούλιο

Τουρκία: Βουλευτής ξυλοκόπησε δημοσιογράφο on air (βίντεο)