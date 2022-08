Πολιτισμός

Πέθανε ο Ρότζερ Μόσλεϊ

Θλίψη προκάλεσε η απώλεια του Ρότζερ Μόσλει. Την ανακοίνωση έκανε μέσα από τα social media η κόρη του.

Θλίψη στην παγκόσμια καλλιτεχνική σκηνή, με την είδηση θανάτου του ηθοποιού, Ρότζερ Μόσλεϊ.

Ο πρωταγωνιστής του Magnum PI, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η κόρη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός, είχε ένα τροχαίο ατύχημα πριν από λίγο καιρό.

«Είχε μείνει παράλυτος από τους ώμους και κάτω και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά το δυστύχημα» έγραψε και πρόσθεσε μεταξύ άλλων «δεν θα μπορούσαμε ποτέ να θρηνήσουμε έναν τόσο καταπληκτικό άνθρωπο. Θα μισούσε κάθε κλάμα στο όνομά του. Είναι καιρός να γιορτάσουμε την κληρονομιά που άφησε για όλους μας».

Ο Ρότζερ Μόσλεϊ είχε γεννηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 1938. Ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας με πρωταγωνιστικό ρόλο σε περισσότερα από 150 επεισόδια του «Magnum PI», μαζί με τον Τομ Σέλεκ, από το 1980 μέχρι το 1988.

Τη δεκαετία του ’90 είχε παίξει τον ρόλο του Coach Ricketts στην κωμική σειρά «Hangin’ with Mr. Cooper», ενώ είχε εμφανιστεί και στις σειρές «Sanford and Son», «Love Boat», «Kojak», «The Rockford Files», «Starsky and Hutch» αλλά και σε δεκάδες άλλες.

