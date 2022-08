Life

Πέθανε η Ολίβια Νιούτον Τζον

Θλίψη φέρνει στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα, το άγγελμα θανάτου της Ολίβια Νιούτον Τζον, πρωταγωνίστριας του μιούζικαλ "Grease".

Θλίψη προκαλεί η απώλεια της ηθοποιού και τραγουδίστριας, Ολίβια Νιούτον Τζον.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών, η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια Ολίβια Νιούτον-Τζον, όπως ανακοίνωσε ο σύζυγός της Τζον Ίστερλινγκ με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως έγραψε ο σύζυγός της: «πέθανε ειρηνικά στο ράντσο της στη νότια Καλιφόρνια σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους φίλους της. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή».

Υπενθυμίζει πως η Ολίβια Νιούτον-Τζον αποτέλεσε «σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για περισσότερα από 30 χρόνια», καθώς μοιράστηκε τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού.

Αντί στεφάνων και λουλουδιών, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν δωρεές στη μνήμη της στο Ίδρυμα που φέρει το όνομά της (Olivia Newton-John) για την έρευνα κατά του καρκίνου.

Η Ολίβια Νιούτον-Τζον γεννήθηκε στη Βρετανία στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 και σε ηλικία 6 ετών μετανάστευσε με την οικογένειά της στην Αυστραλία. Κέρδισε 4 βραβεία Grammy, ενώ η φήμη της εκτοξεύτηκε παγκοσμίως από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στο μιούζικαλ Grease.

