ΔΥΠΑ: Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για να εργαστούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023, σύμφωνα με τη ΣΟΧ2/2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων θα διαρκέσει από την Τρίτη 09 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 18 Αυγούστου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου είκοσι ευρώ (20 Euro), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο-επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Κάθε υποψήφιος, που θα προχωρήσει σε ένσταση, πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παράβολου σε αυτήν και να καταβάλει το αντίτιμό του μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

