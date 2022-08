Αθλητικά

Η Σερένα Ουίλιαμς επέστρεψε στα κορτ και στις νίκες

Η 40χρονη πρωταθλήτρια προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Τορόντο.

Η Σερένα Ουίλιαμς, σημείωσε την πρώτη εφετινή νίκη της στο απλό, έξι εβδομάδες μετά την αποτυχημένη επιστροφή της στο Wimbledon. Η Αμερικανίδα τενίστρια, δυσκολεύθηκε, αλλά επικράτησε με 6-3, 6-4 νικώντας την Ισπανίδα, Νούρια Παρίθας Ντιάζ (Νο 57 στον κόσμο) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Τορόντο.

Ανακουφισμένη μετά το τέλος του αγώνα, η 40χρονη Αμερικανίδα, διαβεβαίωσε ότι αυτή η νίκη ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή της μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας: «Υποθέτω ότι υπάρχει ένα φως στο τέλος του τούνελ. Πλησιάζω πιο κοντά στο φως. Ανυπομονώ να φθάσω σε αυτό το φως. Λατρεύω την υποκριτική, είναι υπέροχο, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό για πάντα. Μερικές φορές, θέλεις απλώς να προσπαθήσεις να απολαύσεις την στιγμή και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή, ήταν η πρώτη νίκη στο μονό, μετά τις 4 Ιουνίου 2021, για την κορυφαία τενίστρια, η οποία -μεταξύ άλλων- διαθέτει στην πλούσια συλλογή της και 23 τρόπαια από Grand Slam.

