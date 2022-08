Κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος: Όλα τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός της Tροχαίας ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης, βάσει ειδικού σχεδιασμού, με έντονη αστυνομική παρουσία στο οδικό δίκτυο, σταθμούς λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εθνικές οδούς, έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία, από την Παρασκευή, ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου 2022, για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Εκτός των άλλων στον σχεδιασμό προβλέπεται η συγκρότηση συνεργείων της Τροχαίας, για την βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που ευθύνονονται για θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα, (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κλπ), αλλά και εκστρατεία ενημέρωσης όπου είναι αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Για την εφαρμογή των μέτρων, θα είναι σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες Τροχαίας, ενώ θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

‘Οπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα αναλυτικά περιλαμβάνουν:

αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης,

ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.).

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών, κατά τις ημέρες και ώρες που ακολουθούν ως ξής:

1. Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022, από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022, από ώρα 08:00 έως 13:00, για το ρεύμα εξόδου.

2. Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022, από ώρα 16:00 έως 23:00, για το ρεύμα εισόδου, όλου του βασικού εθνικού δικτύου, ενώ ειδικά επί του Αυτοκινητοδρόμου Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, θα ισχύσει η απαγόρευση από τις 18.00 έως τις 24.00, από τα διόδια Μακρυχωρίου μέχρι τον κόμβο Κλειδιού.

Για την αφάλεια των πολιτών η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.