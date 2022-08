Αθλητικά

Champions League: Προκρίσεις στην παράταση για Αϊντχόφεν και Ντιναμό Κιέβου

Με ανατροπή στην ανατροπή πήραν την πρόκριση οι Ολλανδοί σε μια αναμέτρηση με χιτσκοκικό φινάλε.

Απίστευτα ματς επεφύλασσε το τελευταίο... πιάτο των ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League, όπου η Αϊντχόφεν και η Ντινάμο Κιέβου εξασφάλισαν τα «εισιτήριά» τους για τα play off της διοργάνωσης επικρατώντας στην παράταση της Μονακό (3-2) και της Στουρμ Γκρατς αντίστοιχα. Η ολλανδική ομάδα θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τους Ρέιντζερς και οι Ουκρανοί θα βρουν στο δρόμο τους την Μπενφίκα.

Στο "Philips Stadion" του Αϊντχόφεν έσπασαν... καρδιές. Η PSV προηγήθηκε νωρίς με τον Φέερμαν (21') και φάνηκε να ελέγχει το ματς, όπως οι Μονεγάσκοι έφεραν τα πάνω-κάτω στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα σε 13 λεπτά με τα γκολ των Μαριπάν και Μπεν Γεντέρ. Κι ενώ όλα έδειχναν πως θα εξασφάλιζαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, ήρθε το γκολ του Γκουτιέρες στο 89' για να στείλει το ματς στο έξτρα 30λεπτο. Εκεί η Αϊντχόφεν βρήκε άλλο ένα γκολ με τον Ντε Γιόνγκ (109') και πήρε μία τρομερή πρόκριση μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Στη "Merkur-Arena" του Γκρατς, η Στουρμ προηγήθηκε στο 27' με τον Χόιλουντ, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα και οδήγησε τη σειρά στην παράταση. Οι Ουκρανοί ωστόσο, έδειξαν για άλλη μία φορά τεράστια ψυχικά αποθέματα σε ένα παιχνίδι... copy-paste της πρόκρισης επί της Φενερμπαχτσε στον προηγούμενο γύρο. Ο 20χρονος Βιβτσαρένκο ισοφάρισε για την Ντινάμο στο 97' και ο Τσιγκάνκοφ της χάρισε και τη νίκη με γκολ στο 112'. Οι Αυστριακοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Σαρκάρια με δεύτερη κίτρινη στο 105'.

