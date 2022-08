Παράξενα

Αλεξάνδρα Χοροζίδου: 41χρονη μητέρα 9 παιδιών πήρε το πτυχίο της με άριστα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την καθημερινότητα της και πως κατανέμει τον χρόνο της. Για ένα διάστημα υπήρξε συμφοιτήτρια με 2 κόρες της.

Η Αλεξάνδρα Χοροζίδου Τζανακτσίδου, μια 41χρονη μητέρα 9 παιδιών κατάφερε να πάρει το πτυχίο της με άριστα και μίλησε για το κατόρθωμα της στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

«Για να τα καταφέρω σε αυτό με στήριξε όλη η οικογένεια μου, αλλά και φίλοι μου», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην καθημερινότητα της είπε ότι η απόλυτη προτεραιότητα είναι τα παιδιά και οι ανάγκες τους και στον χρόνο που απομένει προσπαθεί να στριμώξει όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της μεταξύ αυτών και το διάβασμα.

Αποκάλυψε δε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις σπουδές της, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι για ένα διάστημα υπήρξε συμφοιτήτρια με δυο από τις κόρες της.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Σηκουάνας – φάλαινα Μπελούγκα: Έβγαλαν με δίχτυ το κήτος από τα νερά

Μεξικό: Συνεχίζεται το θρίλερ με τους παγιδευμένους ανθρακωρύχους