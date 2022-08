Αθλητικά

Ενδοοικογενειακή βία - Γκιγκς: Συγκλονίζει η πρώην του μιλώντας για τον εφιάλτη που έζησε

Η Ράϊαν Γκιγκς, περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια τα "μαρτύρια" που έζησε στα χέρια του πρώην άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η πρώην σύντροφος του Ράϊαν Γκιγκς, περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια, την «επιθετική» συμπεριφορά του πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος δικάζεται για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 48χρονος πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, βρέθηκε στο εδώλιο την δεύτερη ημέρα της δίκης του, ενώπιον δικαστηρίου στο Μάντσεστερ, ωστόσο, δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες (σ.σ.σ ότι επιτέθηκε στην πρώην κοπέλα του, Κέιτ Γκρίβιλ, το 2020), που επισύρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Ο Γκιγκς, καλείται να απαντήσει και για το αδίκημα της συμπεριφοράς ελέγχου της συντρόφου του κατά την διάρκεια της σχέσης τους, η οποία άρχισε το 2017 και έληξε την ημέρα των γεγονότων για τα οποία κατηγορείται.

Την δεύτερη ημέρα αυτής της δίκης, που απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα, το δικαστήριο παρακολούθησε πλάνα από την συνέντευξη της Κέιτ Γκρίβιλ στην αστυνομία.

Μερικές φορές δακρυσμένη, η 36χρονη, στέλεχος δημοσίων σχέσεων, η οποία γνώρισε τον Γκιγκς στην εργασία της, είπε ότι ήταν «τρελά ερωτευμένη μαζί του», αλλά «υπήρχαν ξεκάθαρα κόκκινες σημαίες από την αρχή».

Αυτή η συνέντευξη, πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020, μετά από την επέμβαση της αστυνομίας στο σπίτι του ζευγαριού μετά από βίαιη λογομαχία. Η εισαγγελία, ισχυρίζεται ότι ο Ράιαν Γκιγκς κτύπησε με το κεφάλι την Κέιτ Γκρέβιλ κατά την διάρκεια του περιστατικού, τραυματίζοντας το χείλος της, ενώ έδωσε αγκωνιά στο σαγόνι της αδελφής της, η οποία είχε παρέμβει για να την υπερασπισθεί.

«Δεν τον είχα ξαναδεί τόσο θυμωμένο. Ήταν μεθυσμένος», είπε η Κέιτ Γκρίβιλ και πρόσθεσε: «Με στρίμωξε στο έδαφος και προσπάθησε να αρπάξει το τηλέφωνό μου από το χέρι μου. Ηλθε κοντά μου και με κτύπησε με το κεφάλι στο πρόσωπο. Ημουν σε σοκ. Επεσα προς τα πίσω. Τα χείλη μου πρήστηκαν αμέσως. Από όλες τις φορές που με πλήγωσε, αυτό ήταν διαφορετικό. Επειδή είχε πραγματική πρόθεση να με πληγώσει».

Ο δικηγόρος του πρώην ποδοσφαιριστή, Κρις Ντόου, δήλωσε ότι ο πελάτης του «δεν εμπλέκεται σε καμία παράνομη βία», ενώ πρόσθεσε πως «ο πελάτης του αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά του σε ηθικό επίπεδο δεν ήταν τέλεια».

Η Κέιτ Γκρίβιλ, εξέθεσε λεπτομερώς τις υποψίες της για την απιστία του Γκιγκς, λέγοντας ότι αρνιόταν επιθετικά, ενώ είχε μπλοκάρει τον αριθμό της και την αγνοούσε, προτού την παρακαλέσει να επιστρέψει.

«Ήταν σαν μια συνεχής ψυχική μάχη. Αρχισα να νιώθω φρικτό άγχος», εξομολογήθηκε, ενώ παράλληλα, διηγήθηκε έναν καυγά σε ένα ξενοδοχείο στις αρχές της σχέσης τους το 2017, υποστηρίζοντας ότι ο Γκιγκς είχε «φρικάρει κυριολεκτικά» και την έσυρε γυμνή στο διάδρομο, όπου πέταξε το περιεχόμενο της βαλίτσας της.

Η Γκρίβιλ, είπε δακρυσμένη ότι είχε σκέψεις αυτοκτονίας: «Δεν ήθελα να συνεχίσω άλλο», ενώ τόνισε πως ο Γκιγκς την έκανε «παρανοϊκή», κάνοντάς την να αναρωτιέται εάν ήταν «τρελή»: «Ημουν απλώς αφελής κι ευάλωτη, υποθέτω», κατέληξε.

