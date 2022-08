Οικονομία

Σταϊκούρας: Η Ελλάδα μετά από 12 χρόνια επιστρέφει στην κανονικότητα

Ο Υπουργός Οικονομικών, υπογράμμισε ότι η έξοδος της χώρας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας συνιστά «την επίτευξη ενός ακόμη μεγάλου εθνικού στόχου».

«Ένας μεγάλος εθνικός στόχος επετεύχθη: Η Ελλάδα επιστρέφει, μετά από 12 χρόνια, στην ευρωπαϊκή κανονικότητα», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, για την έξοδο της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας. Παράλληλα, απαριθμεί τα οφέλη που προκύπτουν από το συγκεκριμένο γεγονός.

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών:

Η επίτευξη ενός ακόμη μεγάλου εθνικού στόχου είναι γεγονός. Πριν από λίγες ημέρες, με επιστολή τους προς τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι επιβεβαίωσαν την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας στις 20 Αυγούστου, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας υλοποίησε τον κύριο όγκο των δεσμεύσεων πολιτικής που είχε αναλάβει έναντι του Eurogroup, ότι εφάρμοσε αποτελεσματικά μεταρρυθμίσεις- παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσαν η υγειονομική και, πιο πρόσφατα, η γεωπολιτική κρίση- και ότι έτσι ενίσχυσε σημαντικά την ανθεκτικότητα της οικονομίας της.

Με την εξέλιξη αυτή, μαζί με την πρόωρη εξόφληση των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, κλείνει- ύστερα από 12 χρόνια- ένα δύσκολο κεφάλαιο για την πατρίδα μας. Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και παύει να αποτελεί εξαίρεση στην ευρωζώνη. Το επίτευγμα αυτό αποτελεί καρπό και αναγνώριση των μεγάλων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας, της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και ευρύτερα του μεταρρυθμιστικού έργου της.

Η έξοδος της χώρας από την Ενισχυμένη Εποπτεία έχει πολλαπλά οφέλη:

Ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

Παρέχει πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική της και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Προσδίδει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο βέβαια των υφιστάμενων κανόνων που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη- μέλη.

Φέρνει πιο κοντά την επίτευξη και του τελευταίου στόχου που έχουμε θέσει, αυτού της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Μέχρι σήμερα, παρά τις πρωτόγνωρες, πολυεπίπεδες κρίσεις και τις νέες- πανευρωπαϊκές και διεθνείς- προκλήσεις, έχουμε αποδείξει, πολίτες και πολιτεία, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέτουμε στόχους και με σχέδιο, ενότητα, αποφασιστικότητα, εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και σκληρή δουλειά, τους κατακτούμε! Καθιστούμε την πατρίδα μας ολόπλευρα πιο ισχυρή.

