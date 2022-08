Οικονομία

Fuel Pass 2: Πιστώνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς - Τα ποσά

Πάνω από 2 εκατ. αιτήσεις Fuel Pass 2. Σήμερα η καταβολή στους υπόλοιπους δικαιούχους. Ποια η απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους.

Περισσότερες από 2 εκατ. αιτήσεις Fuel Pass 2 έχουν υποβληθεί για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους στα καύσιμα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί συνολικά 1.544.633 αιτήσεις για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και 581.087 για έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης διαθέτει κατάλληλο έξυπνο τηλέφωνο.

Έως χθες, είχαν εγκριθεί και αποσταλεί στις τράπεζες για πληρωμή 333.010 αιτήσεις δικαιούχων, για το ποσό των 23.867.235 ευρώ. Εξ αυτών, οι 221.377 αιτήσεις αφορούν καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους έχει ήδη καταβληθεί το ποσό των 14.811.345 ευρώ. Με τη μορφή της άυλης χρεωστικής κάρτας, έως και εχθές, είχαν αποσταλεί στις τράπεζες 111.633 εγκρίσεις συνολικού ύψους 9.055.890 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σήμερα θα γίνει η πληρωμή των υπολοίπων δικαιούχων του Fuel Pass 2.

Πώς κάνετε αίτηση για βενζίνη στο gov.gr

Μπαίνετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr και επιλέγετε το Fuel Pass. Εισέρχεστε με τους κωδικούς Taxisnet.

Στη συνέχεια, η πλατφόρμα θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε και επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας:

Διεύθυνση email

Αριθμό κινητού τηλεφώνου

Αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού

Επίδομα χωρίς αίτηση στο gov.gr

Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται για τον ΑΦΜ τους.

