Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης

Η ενέργεια "χτυπάει" κόκκινο. Πώς θα είναι η ερωτική, αλλά και επαγγελματική των ζωδίων. Αναλυτικές προβλέψεις.

Η Τετάρτη θα μας κρατήσει την ενέργεια σε υψηλά επίπεδα και θα μας κινητοποιήσει να πάρουμε πρωτοβουλίες και να αναλάβουμε τα ηνία καταστάσεων. Θα γίνουμε πιο μαχητικοί, διεκδικητικοί και θα υπερασπίσουμε το δίκιο μας με θάρρος. Ωστόσο, οφείλουμε να είμαστε ψύχραιμοι και να μην αφήσουμε τον έλεγχο να χαθεί γιατί θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Όμως θα είναι δύσκολο, καθώς ο εγωισμός θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει. Επίσης, χρειάζεται να έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά, χωρίς όμως να είμαστε απρόσεκτοι. Ερωτικά, η σεξουαλικότητα θα είναι έντονη, το ίδιο όμως κι η βιασύνη μας. Θα είμαστε στο κόκκινο, όλα θέλουμε να γίνουν τώρα και ίσως κάνουμε παρορμητικές κινήσεις για να το καταφέρουμε. Επαγγελματικά, επιδιώκουμε την αυτονομία μας, πολεμάμε για τα δικαιώματά μας και αν κοντρολάρουμε το θυμικό μας, τότε θα φτάσουμε στο ποθητό σημείο. Αν μας πνίγει το άδικο, είναι η κατάλληλη στιγμή να το εκφράσουμε.

ΤΑΥΡΟΣ

Ενδεχομένως να δημιουργηθεί ένταση στη σχέση σας ή σε μια συνεργασία σας, καθώς θα νιώσετε ότι πιέζεστε να αποδεχτείτε μια κατάσταση ή να αυξήσετε την ταχύτητά σας, κάτι που σας είναι δύσκολο, καθώς είστε αγύριστα κεφάλια κι αν βιαστείτε, ξέρετε ότι θα σκοντάψετε. Το να χάσετε τον έλεγχο όμως δε θα βοηθήσει στο να περάσει το δικό σας. Ερωτικά, μπορεί να έρθετε σε άβολη θέση, γιατί θα προσπαθήσετε να αποκρούσετε τις επιθέσεις που δέχεστε από ένα πρόσωπο που δείχνει να μη δέχεται το «όχι» σας ως απάντηση.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ίσως βγάλετε μια ένταση, αν διαπιστώσετε ότι κάποιοι προσπαθούν με ύπουλους τρόπους ή κινήσεις πίσω από την πλάτη σας να σας πλήξουν, αλλά το μόνο που οφείλετε να κάνετε σε αυτήν την περίπτωση είναι να χρησιμοποιήσετε την εξυπνάδα σας και να βρείτε έναν τρόπο να τους ξεμπροστιάσετε, κρατώντας ταυτόχρονα τα συναισθήματά σας υπό έλεγχο. Ερωτικά, ένα φλερτ στη δουλειά σας μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και να μαθευτεί. Αν δεν θέλετε να γίνει κάτι τέτοιο, τότε φροντίστε να κρατάτε τα προσχήματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα αναγκαστείτε να πάρετε θέση μάχη για να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει στη σχέση σας και προκαλεί προστριβές με τον άνθρωπό σας. Ερωτικά, από την άλλη, ίσως γίνετε αντικείμενο διεκδίκησης που μεν είναι κολακευτικό, αλλά μπορεί να σας σπρώξει στη λάθος επιλογή, καθώς θα διαπιστώσετε ότι τα κίνητρα ήταν εγωιστικά. Επαγγελματικά, θα υπάρξει μια ένταση με έναν συνεργάτη ή συνάδελφό σας ίσως γιατί θα αισθανθείτε ότι σας υποτιμά. Όμως δε χρειάζεται να τσακωθείτε για να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους, εκτός αν συμβεί ένα γεγονός που θα σας βγάλει από τα ρούχα σας.

ΛΕΩΝ

Οδηγείστε ολοταχώς προς μια έκρηξη, φροντίστε όμως να είναι ελεγχόμενη για να μην πάρει η μπάλα και ανθρώπους που δεν ευθύνονται. Μπορεί να αισθάνεστε αδικημένοι στη δουλειά σας, να θεωρείτε ότι σας αξίζει κάτι καλύτερο, το οποίο δίνεται σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα μέσα και εσείς δεν το ανέχεστε. Ωστόσο, αν δεν έχετε εναλλακτική, μην το παρατραβήξετε. Ένα οικογενειακό πρόβλημα θα προκύψει άξαφνα και θα σας αναστατώσει. Ερωτικά, θα εγκαταλείψετε τις προσπάθειες κατάκτησης ενός προσώπου που αποδείχτηκε λίγο και πλέον δε σας λέει κάτι.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Θα σας δοθεί η δυνατότητα να εκφράσετε την αγανάκτησή σας και να… ξανασυστηθείτε με ένα πρόσωπο, που μάλλον παρεξήγησε την ανοχή σας και υποτίμησε τη νοημοσύνη σας είτε αφορά στο ερωτικό είτε στο επαγγελματικό κομμάτι. Αν, ωστόσο, σας νοιάζει και το θέλετε ακόμα στη ζωή σας, καλό θα ήταν να παραμείνετε ψύχραιμοι και μην αφήσετε τον εκνευρισμό σας να κυριαρχήσει γιατί μπορεί να σας ξεφύγουν διάφορα πικρόχολα σχόλια. Από την άλλη, θα διευθετήσετε κάποιες υποθέσεις σας γρήγορα και αποτελεσματικά, οπότε θα σας φύγει κι ένα άγχος.

ΖΥΓΟΣ

Το να διατηρήσετε τα κεκτημένα σας είναι υποχρέωσή σας, αφού έχετε αγωνιστεί για να τα κατακτήσετε, χρειάζεται όμως προσοχή στον τρόπο που θα το κάνετε. Όπως και να έχει, δεν πρέπει να υποχωρήσετε σε οποιαδήποτε πίεση, ιδιαίτερα αν πιστεύετε ότι έχετε δίκιο και οφείλετε να το υπερασπίσετε. Δεν αποκλείεται, επίσης, ένας τσακωμός με ένα οικείο σας πρόσωπο που θεωρείτε ότι παρεμβαίνει στη ζωή σας, εμποδίζοντάς σας να κάνετε αυτό που θέλετε. Ερωτικά, ωθείστε να βγείτε στην επίθεση για να κερδίσετε το αντικείμενο του πόθου σας, όμως μια αψυχολόγητη κίνηση θα είναι η αιτία να το χάσετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η σιγουριά και η ισχυρή θέληση δε σας εγκαταλείπουν ποτέ, οπότε θα βγάλετε όλο το δυναμισμό σας, προκειμένου να κάνετε πραγματικότητα κάποιες προσωπικές ή επαγγελματικές επιδιώξεις σας. Επειδή όμως δε σας αρκεί τίποτα λιγότερο από το «όλο» είναι λογικό να προκαλέσετε αντιδράσεις και να βρείτε αντιστάσεις. Αλλά, με τη φόρα που έχετε μάλλον θα τις ξεπεράσετε με ευκολία. Ερωτικά, λειτουργείτε με την ίδια αποφασιστικότητα και εφ’ όσον έχετε βάλει σαν στόχο σας την κατάκτηση ενός προσώπου, θα είναι απίθανο το να μην το κάνετε δικό σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα σας πιάσει ένα άγχος για τη δουλειά ή τα οικονομικά σας, που όμως καλό θα ήταν να το ελέγξετε γιατί μόνο με καθαρό μυαλό θα μπορέσετε να βρείτε λύσεις αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Θα κάνετε πάντως κάποιες ενέργειες ίσως μάλιστα ένα πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας δώσει μια αποκλειστική πληροφορία ή σας κινητοποιήσει στο να ψάξετε κάποιες προοπτικές. Ερωτικά, ένα μυστικό ειδύλλιο μπορεί να αποκαλυφθεί, ωστόσο, μάλλον θα σας απελευθερώσει το ότι δε θα κρύβεστε πια, η άλλη πλευρά όμως δε θα νιώθει το ίδιο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θα δραστηριοποιηθείτε αρκετά, θα κάνετε ανοίγματα σε συγκεκριμένους ανθρώπους και κοινωνικούς κύκλους, ίσως και κάποιες επαφές για να ελέγξετε το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας ή τη στήριξή σας σε μια σας προσπάθεια και είναι πιθανό να έχετε θετική ανταπόκριση. Γενικά, οι πρωτοβουλίες κι οι αποφάσεις που θα πάρετε θα είναι γρήγορες και αποτελεσματικές. Όσον αφορά σε ένα φιλικό σας πρόσωπο, δε θα το «χαϊδέψετε», αν θεωρείτε ότι οι χειρισμοί του είναι λάθος. Ερωτικά, μια καινούργια γνωριμία θα σας προξενήσει έντονα συναισθήματα, επειδή όμως όλα είναι θέμα αντανακλαστικών, φροντίστε να αντιδράσετε άμεσα και να μη χάσετε την ευκαιρία.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Έχετε ιδέες και επαγγελματικά σχέδια που θέλετε να προωθήσετε, όμως επίσης έχετε και ανθρώπους που σας βάζουν εμπόδια και κινούνται μυστικά σε βάρος σας, που αν δεν τους αντιμετωπίσετε κανένα από αυτά δε θα υλοποιηθεί. Όμως πρέπει να δράσετε κι εσείς ανάλογα, από το παρασκήνιο και όχι να τα βγάλετε στον τάκο, αφού πιθανόν οι άκρες τους να είναι περισσότερες από τις δικές σας. Ερωτικά, η υπομονή είναι αρετή κι εσείς δεν την έχετε πλέον και φαίνεται από τη συμπεριφορά σας. Αν αισθάνεστε ότι καταπιέζεστε, ήρθε η ώρα να πάρετε τις αποφάσεις σας.

ΙΧΘΥΣ

Είναι η κατάλληλη στιγμή να… κόψετε τις κακές συνήθειες, όπως το να παραμένετε σε καταστάσεις και με ανθρώπους που δε σας προσφέρουν αυτά που επιθυμείτε, περιμένοντας να αλλάξουν στάση απέναντί σας. Ο χρόνος περνά, οι ευκαιρίες σας προσπερνούν γιατί η προσοχή σας είναι στραμμένη αλλού και δεν τις εκμεταλλεύεστε. Μια καινούργια γνωριμία ίσως σας δώσει το κίνητρο που ψάχνατε, ώστε να κάνετε ένα μεγαλύτερο βήμα προς τα μπροστά. Επαγγελματικά, όταν πάψετε να αισθάνεστε υποχρεωμένοι και βάλετε ένα φρένο στις πιέσεις, τότε θα γίνετε υπολογίσιμοι.

