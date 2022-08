Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Αρνητικό ρεκόρ τηλεφωνημάτων στη γραμμή “SOS 15900”

Πόσα τηλεφωνήματα έχουν καταγραφεί τους πρώτους 7 μήνες του 2022 για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.



Περισσότερα από 2.000 τηλεφωνήματα δέχτηκε η γραμμή «SOS 15900» τους πρώτους 7 μήνες του 2022 για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ρεκόρ τηλεφωνημάτων τον Ιούνιο και Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, τους πρώτους επτά μήνες του χρόνου οι κλήσεις στην τηλεφωνική γραμμή «SOS 15900» της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα ξεπέρασαν τα 2.000.

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τα στοιχεία, πως στους δύο μήνες του καλοκαιριού (Ιούνιο και Ιούλιο) καταγράφηκε ρεκόρ τηλεφωνημάτων, με συνολικά 708 κλήσεις.

«Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη ένταση το τελευταίο διάστημα σε φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Χρειάζεται και είναι σημαντικό να συζητούμε γι’ αυτά τα θέματα γιατί πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει, να ακούει, να ενημερώνετε και να ευαισθητοποιείτε. Με θλίψη παρατηρώ, κάποιες φορές, ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγνοούν βασικές πληροφορίες και πώς μπορούν να στηρίξουν θύματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας», δήλωσε η γενική γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Καλυψώ Γούλα.

Η γενική γραμματέας υπενθύμισε πως σε όλη την Ελλάδα λειτουργεί ένα δίκτυο υποστηρικτικών δομών που περιλαμβάνει: 44 συμβουλευτικά κέντρα στελεχωμένα με κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και νομική υποστήριξη, τα οποία αποτελούν τα σημεία στα οποία μπορεί να προστρέξει όποιος είναι θύμα βίας ή από το περιβάλλον τους για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας- αλλά και 19 ξενώνες που είναι οι δομές υποδοχής και προστασίας των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους.

Όσον αφορά την τηλεφωνική γραμμή «SOS 15900» λειτουργεί σε καθημερινή βάση, 365 ημέρες τον χρόνο και όλο το 24ωρο, προκειμένου να δέχεται τις κλήσεις ατόμων που έχουν υποστεί κάθε μορφής βία ή αναζητούν πληροφορίες για το πού μπορούν να προστρέξουν για βοήθεια.

Πιο αναλυτικά, από τα στοιχεία που διαθέτει η Γενική Γραμματεία, συνολικά, από τον Ιανουάριο του 2022 έως και τα τέλη Ιουλίου στη γραμμή 15900 καταγράφηκαν 6.221 τηλεφωνήματα για περιστατικά βίας εκ των οποίων τα 2.090 αφορούν ενδοοικογενειακή βία.

«Τα περιστατικά μετά την πανδημία έχουν μία αυξητική τάση. Αυτό δεν είναι απότοκο μόνο της πανδημίας ότι κλειστήκαμε στα σπίτια μας και δοκιμάστηκαν οι ανθρώπινες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Δεν κρύβονται πλέον τα πράγματα κάτω από το χαλί, ενώ υπάρχει το μότο “σπάσε τη σιωπή”. Βγαίνουν γυναίκες και άντρες για να δηλώσουν γεγονότα και καταγγέλλουν περιστατικά», πρόσθεσε η κ. Γούλα.

Η γενική γραμματέας υπενθυμίζει ακόμη πως τα τελευταία χρόνια «το αδίκημα της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας είναι αυτεπάγγελτο. Δεν χρειάζεται ούτε κάποιος να πληρώσει παράβολο, ούτε να ζητήσει έγκλιση. Γίνεται η καταγγελία, αναζητείται ο θύτης στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται δικονομικά. Κι αυτό για να μην χάνεται χρόνος ώστε κάποιος να αναζητεί δικηγόρο ή χρήματα για την υπόθεση».

Συμπληρώνει δε ότι η πληροφόρηση για τα συγκεκριμένα ζητήματα της βίας θα πρέπει να «ανοίξει» ακόμη περισσότερο και να διευρυνθούν στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι κύκλοι συζήτησης για το ειδικό μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και ενημέρωσης.

«Καλό είναι να ξεκινάμε από μία ενημέρωση, εκπαίδευση και παιδεία από τα νήπια. Η έννοια του σεβασμού της προσωπικότητας του ή της συντρόφου συνδέεται με την έννοια της ισότητας. Και όλα αυτά συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα», κατέληξε η κ. Γούλα.

