Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα - Καραμανδάνειο: “Λουκέτο” στην παιδοψυχιατρική κλινική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιο λόγο ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία της δομής.

Οι απανωτές αναρρωτικές άδειες για ίλιγγο, ασθματική βρογχίτιδα κ.ά. γιατρών έβαλαν προσωρινό λουκέτο στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Καραμανδανείου από την περασμένη Παρασκευή.

Η Κλινική είχε απομείνει με μία γιατρό σε ενεργό υπηρεσία οποία την Παρασκευή είχε συμπληρώσει 36 ώρες εφημερίας. Η ειδοποίηση και μάλιστα μέσω συγγενικού της προσώπου, της γιατρού που ήταν στο πρόγραμμα για να αναλάβει τη σκυτάλη της εφημερίας ότι πήρε αναρρωτική άδεια, κατέστησε αδύνατη τη λειτουργία της Κλινικής.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι γονείς των τεσσάρων παιδιών που νοσηλεύονταν να τα παραλάβουν άσχετα με το αν δεν είχε ολοκληρωθεί ο θεραπευτικός τους κύκλος. Κάποια μάλιστα από αυτά ήταν ιδιαίτερα σοβαρά καθώς συνδέονταν με απόπειρα αυτοκτονίας κ.ά..

Η απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου είναι η Κλινική να παραμείνει κλειστή μέχρι τις 12 του μήνα οπότε αναμένεται να επιστρέψει μία ακόμα γιατρός από την αναρρωτική της άδεια.

«Εχουμε προχωρήσει στην αναστολή εισαγωγών και νοσηλειών. Από κει και πέρα υπάρχει εφημερεύον γιατρός που αντιμετωπίζει τα επείγοντα περιστατικά και αν κάποιο κριθεί αναγκαίο να νοσηλευτεί τότε παραπέμπεται σε άλλη κλινική» μας είπε ο διοικητής του Καραμανδανείου, Παύλος Αθανασόπουλος.

πηγή:pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μέδουσες γέμισαν τα νερά της Χαλκίδας (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία - Γκιγκς: Συγκλονίζει η πρώην του μιλώντας για τον εφιάλτη που έζησε

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου με ανηλίκους