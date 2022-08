Πολιτισμός

Άκης Σκέρτσος: Η συγκινητική ανάρτηση για το πρόβλημα υγείας του γιου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας και τι εύχεται στο γιο του.

Στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο γιος του Βασίλης, και στο δύσκολο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, αναφέρεται ο Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Βασίλη μου είσαι ένας μαχητής και νικητής της ζωής ήδη από πολύ μικρή ηλικία και θέλω να το βάλεις καλά στο μυαλό σου αυτό» σημειώνει χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατεία.

Ο γιος του Άκη Σκέρτσου είχε εκ γενετής κακή τοποθέτηση των εντέρων του που οδήγησε σε οξεία συστροφή. Την περασμένη Τετάρτη μάλιστα ο Βασίλης, όπως αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας, χρειάστηκε να υποβληθεί σε ένα δύσκολο χειρουργείο. Στην ανάρτηση του o κ. Σκέρτσος εξηγεί ότι αναφέρεται δημόσια στο περιστατικό αφενός για να πιστέψει ο γιος του πόσο δυνατός είναι, αφετέρου για να υπενθυμίσει στους γονείς ότι τα παιδιά δεν είναι άτρωτα και ότι δεν πρέπει να αμελούν ό,τι συμπτώματα εμφανίζουν.

«Θέλω να ξέρει και να πιστέψει ο Βασίλης μας πόσο δυνατός είναι αλλά και πόσο πιο δυνατός βγήκε από αυτό το χειρουργείο» επισημαίνει ο υπουργός.

Ο υπουργός Επικρατείας ευχαρίστησε όλους τους γιατρούς που φρόντισαν το γιο του, σημειώνοντας ότι αποτελούν «θησαυρό» για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Οι άνθρωποι αυτοί μας έκαναν το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε. Χάρισαν ξανά πίσω στον μικρό μας την πολύτιμη υγεία του» τονίζει ο Άκης Σκρέτσος.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Άκης Σκρέτσος:

«Οι τελευταίες δυο εβδομάδες ήταν πολύ δύσκολες για τους τρεις μας, πρωτίστως για τον Βασίλη μας, αλλά και για την Αυγή και εμένα. Συνεχείς εμετοί, έντονος πόνος στην κοιλιά και απόφραξη του εντέρου οδήγησαν στη διάγνωση ότι ο μικρός μας είχε εκ γενετής κακή τοποθέτηση των εντέρων του που οδήγησε σε οξεία συστροφή και τελικά σε ένα αναπόφευκτο, δύσκολο τρίωρο χειρουργείο την περασμένη Τετάρτη.

Το χειρουργείο χάρη στον εξαιρετικό και έμπειρο παιδοχειρούργο Κωνσταντίνο Νίκα και την ιατρική και νοσηλευτική του ομάδα, πέτυχε ευτυχώς πλήρη ανάταξη της λειτουργίας αλλά και σωστή επανατοποθέτηση λεπτού και παχέος εντέρου. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και δημόσια. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ επίσης στην καθηγήτρια παιδιατρικής κα. Χριστίνα Κανακά και την ομάδα της στο Παίδων που αποτελούν έναν θησαυρό για το εθνικό σύστημα υγείας. Οι άνθρωποι αυτοί μας έκαναν το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε. Χάρισαν ξανά πίσω στον μικρό μας την πολύτιμη υγεία του. Δεν θέλω ούτε να φανταστώ τι θα σήμαινε να αργούσαμε λίγες ώρες ακόμη.

Ο λόγος όμως που κάνω δημόσια αυτή την ανάρτηση, παρότι εκθέτω ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα, είναι άλλος.

Πρώτα και κύρια γιατί θέλω να ξέρει και να πιστέψει ο Βασίλης μας πόσο δυνατός είναι αλλά και πόσο πιο δυνατός βγήκε από αυτό το χειρουργείο. Είναι ένα μεγάλο σοκ για τα παιδιά όταν εκπίπτουν από τη σφαίρα του «άτρωτου» που περιβάλει την παιδική ηλικία και αθωότητα. Αυτή η βίαιη συνάντηση με τη σκληρή πραγματικότητα ότι όλοι είμαστε ατελείς και τρωτοί μπορεί να τα πληγώσει αφάνταστα. Και θέλει πολλή δουλειά για να συμφιλιωθείς μαζί της…δουλειά που δυστυχώς πολλοί ενήλικοι ή μεσήλικοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ολοκληρώσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέδουσες γέμισαν τα νερά της Χαλκίδας (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία - Γκιγκς: Συγκλονίζει η πρώην του μιλώντας για τον εφιάλτη που έζησε

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου με ανηλίκους