Λονδίνο: έξαρση της πολιομυελίτιδας – Έκτακτος εμβολιασμός για τα παιδιά

Τι συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός προκειμένου να παραμένει υπό έλεγχο η πολιομυελίτιδα. Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η Βρετανία ξεκινά εκστρατεία ενισχυτικού εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας για παιδιά στο Λονδίνο κάτω των 10 ετών, αφού επιβεβαίωσε ότι ο ιός εξαπλώνεται στην πρωτεύουσα για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980.

Η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της υγείας έχει ταυτοποιήσει 116 ιούς πολιομυελίτιδας από 19 δείγματα λυμάτων φέτος στο Λονδίνο, αφού πρώτα εξέδωσε προειδοποίηση για τον εντοπισμό του ιού τον Ιούνιο.

Τα επίπεδα ιού πολιομυελίτιδας που βρέθηκαν και η γενετική ποικιλομορφία αποτελούν ένδειξη ότι υπάρχει μετάδοσης σε μια σειρά από περιοχές του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία.

Δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί κρούσματα αλλά, σε μια προσπάθεια να προληφθεί πιθανό ξέσπασμα, οι γιατροί καλούν τώρα τα παιδιά ηλικίας 1-9 ετών για ενισχυτικά εμβόλια, παράλληλα με την ευρύτερη εκστρατεία εμβολιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Τα ποσοστά ανοσοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου είναι ποικίλα, αλλά είναι κατά μέσο κάτω από το ποσοστό κάλυψης 95% που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός προκειμένου να παραμένει υπό έλεγχο η πολιομυελίτιδα.

Η πολιομυελίτιδα προκαλούσε κάποτε τον θάνατο ή την παράλυση χιλιάδων παιδιών ετησίως σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει θεραπεία αλλά ο εμβολιασμός είχε ως αποτέλεσμα να έρθει πιο κοντά ο τερματισμός του τύπου της νόσου που έχει φυσική αιτιολογία. Λιγότερο από το 1% των παιδιών που μολύνονται μένουν παράλυτα.

