Κόσμος

Μάλι: Δεκάδες στρατιώτες νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στην αφρικανική χώρα. Πολλοί οι νεκροί και στο στρατόπεδο των τζιχαντιστών.

Το στρατιωτικό καθεστώς στο Μάλι κήρυξε χθες Τετάρτη τριήμερο εθνικό πένθος αφού επιβεβαίωσε τον θάνατο την Κυριακή 42 στρατιωτικών σε επίθεση αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι «εξουδετερώθηκαν» (σ.σ.: σκοτώθηκαν) επίσης «37 τρομοκράτες».

Ο στρατός «αντέδρασε με σθένος σε περίπλοκη και συντονισμένη επίθεση» στην Τεσίτ, κατά τη διάρκεια της οποίας οι απώλειες στις τάξεις του έφθασαν τους «42 νεκρούς και τους 22 τραυματίες», ενώ «37 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν» και μεγάλο μέρος του εξοπλισμού τους «εγκαταλείφθηκε» τις «πρώτες ώρες της μάχης», σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της μεταβατικής κυβέρνησης ο οποίος περιέχεται σε δελτίο Τύπου που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 17 στρατιωτικούς και 4 πολίτες νεκρούς.

Η μεταβατική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για να «τιμηθούν τα θύματα μεταξύ των πολιτών και των μελών των ενόπλων δυνάμεων στην τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στην Τεσίτ» με χωριστό δελτίο Τύπου.

Ο τομέας της Τεσίτ, στο τμήμα της λεγόμενης ζώνης των τριεθνών συνόρων που βρίσκεται στο Μαλί, είναι αχανής περιοχή με χαμηλή βλάστηση, εκτός του ελέγχου του κράτους, που μετατρέπεται συχνά σε θέατρο συγκρούσεων και επιθέσεων.

Η κοινότητα και το στρατόπεδο που βρίσκεται εκεί έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις. Τον Μάρτιο του 2021, 33 στρατιώτες είχαν σκοτωθεί σε ενέδρα που έστησαν μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Σαχάρα (ΙΚΣ).

Το Μάλι παραμένει βυθισμένο σε μείζονα κρίση από το 2012. Η δράση ομάδων τζιχαντιστών, που αρχικά περιοριζόταν στο βόρειο τμήμα της χώρας, έχει πλέον εξαπλωθεί σε κεντρικές και νότιες περιοχές του, καθώς και στις γειτονικές χώρες, στην Μπουρκίνα Φάσο και στον Νίγηρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τοξική αμμωνία εκλύεται από φλεγόμενο ζυθοποιείο (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 168 σημεία

UEFA Super Cup: Η Ρεάλ Μαδρίτης… στον θρόνο της