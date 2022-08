Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: με πυρετό πριν την ανακήρυξη της νίκης κατά του κορονοϊού

Η αποκάλυψη της αδερφής του για τη σοβαρή του νόσηση και οι απειλές στη Σεούλ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ανακήρυξε χθες Τετάρτη τη «νίκη» της χώρας του επί της πανδημίας του νέου κορονοϊού, έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες που δεν καταγράφηκε καμία περίπτωση ασθενούς «με πυρετό», κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί η Πιονγκγιάνγκ, ενώ η αδελφή του νεαρού ηγέτη, η Κιμ Τζο Γιονγκ, είπε πως και εκείνος είχε πυρετό, εξαίροντας τις προσπάθειές του και απειλώντας τη Νότια Κορέα, στην οποία προσάπτει το ξέσπασμα που κατ’ αυτή προήλθε από προπαγανδιστικά φυλλάδια, με «θανάσιμα αντίποινα», ότι θα «εξαλειφθεί».

Ο κ. Κιμ έδωσε εντολή να αρθούν τα «μέγιστα» μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης τη πανδημίας που επέβαλε τον Μάιο, προσθέτοντας πως η χώρα του πρέπει να διατηρήσει «ατσάλινο φραγμό» κατά της επιδημίας και να «εντείνει το έργο» για την αντιμετώπισή της «ως το τέλος της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο αρχηγός του κράτους, που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με επαγγελματίες του τομέα της υγείας και επιστήμονες, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη «νίκη» επί της πανδημίας, «ιστορικό γεγονός που δείχνει για ακόμη μια φορά στον κόσμο το μεγαλείο του κράτους μας, την αδάμαστη επιμονή του λαού μας και τα εθνικά έθιμά μας για τα οποία είμαστε υπερήφανοι», πάντα κατά το KCNA.

Η Βόρεια Κορέα, από τις πρώτες χώρες του κόσμου που έκλεισε τα σύνορά της τον Ιανουάριο του 2020, μετά την εμφάνιση του SARS-CoV-2 στη γειτονική Κίνα, καυχιόταν για καιρό ότι μπόρεσε να αποκρούσει την πανδημία.

Όμως τη 12η Μαΐου, η Πιονγκγιάνγκ παραδέχθηκε πως βρισκόταν σε εξέλιξη ξέσπασμα και ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε προσωπικά τον αγώνα κατά της πανδημίας. Μετά την 29η Ιουλίου, δεν έχει αναφερθεί από την βορειοκορεατική κυβέρνηση καμία περίπτωση ασθενούς «με πυρετό».

Κατά τα δεδομένα που έχουν ανακοινωθεί, διαπιστώθηκαν 4,8 εκατ. μολύνσεις από τα τέλη του Απριλίου αλλά μόλις 74 θάνατοι, με άλλα λόγια ο επίσημος δείκτης θνητότητας είναι 0,002%.

Τα νοσοκομεία της Βόρειας Κορέας είναι διαβόητα για την χρόνια έλλειψη εξοπλισμού και την έλλειψη μονάδων εντατικής θεραπείας. Στη χώρα δεν είναι διαθέσιμη καμία θεραπεία κατά της COVID-19, ούτε εμβόλιο.

Η γειτονική Νότια Κορέα, με αξιοζήλευτο σύστημα υγείας και υψηλό ποσοστό ανοσοποίησης του πληθυσμού της, έχει δείκτη θνητότητας 0,12%.

Ειδικοί τονίζουν ότι τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνει η Πιονγκγιάνγκ είναι ανεπαρκή και αναξιόπιστα. Ελλείψει τεστ, δεν δημοσιοποιούνταν καν πόσα ήταν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Η Κιμ Τζο Γιονγκ ανέφερε πως ο αδελφός της, «παρότι ήταν σοβαρά άρρωστος, δεν ξεκουράστηκε ούτε στιγμή» διότι «σκεφτόταν αυτούς που έπρεπε να λάβουν φροντίδες». Η ίδια κατηγόρησε τη Νότια Κορέα ότι προκάλεσε το ξέσπασμα, πετώντας προπαγανδιστικά φυλλάδια που είχαν πάνω τους τον SARS-CoV-2 στη χώρα.

Αυτού του είδους οι εκστρατείες προπαγάνδας επίσημα απαγορεύτηκαν το 2020, αλλά η αδελφή του ηγέτη πρόσαψε στην κυβέρνηση του νέου συντηρητικού προέδρου Γιουν Σοκ-γελ σκοπεύει να την καταργήσει και τον χαρακτήρισε «βασικό εχθρό» της Πιονγκγιάνγκ.

Απείλησε ότι η νοτιοκορεατική κυβέρνηση «θα εξαλειφθεί» με «θανατηφόρα μέτρα αντιποίνων».

Το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας από την πλευρά του εξέφρασε λύπη για τους «ανυπόστατους ισχυρισμούς» ότι το ξέσπασμα της πανδημίας προκλήθηκε από προπαγανδιστικό υλικό που έριξαν αποστάτες και για τις «απειλές» της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το εθνικό νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο σκοπός της ανακήρυξης της «νίκης» της Πιονγκγιάνγκ στον αγώνα εναντίον της πανδημίας μάλλον σκοπό έχει να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, να αποκατασταθούν οι εμπορικές συναλλαγές, ειδικά με την Κίνα, και πιθανόν να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει νέα δοκιμή πυρηνικού όπλου, η πρώτη μετά το 2017.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει εξαρχής με σκεπτικισμό τις ανακοινώσεις της Βόρειας Κορέας για την πανδημία. Τον Ιούνιο, εκτιμούσε πως η κατάσταση πιθανόν επιδεινωνόταν, όχι πως είχε καλυτερέψει όπως διαβεβαίωνε η Πιονγκγιάνγκ.

«Όποια κι αν είναι η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς, αυτή είναι η ιστορία που λέγεται στους πολίτες της Βόρειας Κορέας. Και αυτή τι στιγμή, οι αριθμοί τους λένε πως η επιδημία τέλειωσε», σχολίασε ο Μάρτιν Γουίλιαμς του αμερικανικού κέντρου μελετών 38 North.

