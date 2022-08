Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανακαλύφθηκε πιθανώς ο νεαρότερος έως τώρα εξωπλανήτης του γαλαξία μας

Η μεγάλη ανακάλυψη των αστρονόμων για τον «νεογέννητο» εξωπλανήτη του γαλαξία μας.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αστρονόμοι ανακάλυψαν για πρώτη φορά έναν τελείως «νεογέννητο» εξωπλανήτη, σε απόσταση 395 ετών φωτός από τη Γη, ο οποίος μπορεί να είναι ο νεαρότερος πλανήτης που έχει μέχρι σήμερα βρεθεί στον γαλαξία μας.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Γιέχαν Μπάε του Πανεπιστημίου της Φλόριντα και του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ραδιοααστρονομίας (NRAO) των ΗΠΑ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστροφυσικής «The Astrophysical Journal Letters», πραγματοποίησαν την ανακάλυψη με το τηλεσκόπιο ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) στη Χιλή.

Ο πολύ νεαρός εξωπλανήτης, που είναι ακόμη «υπό κατασκευή», καθώς βρίσκεται εντός του δίσκου πρωτογενούς ύλης (αερίων και σκόνης) που περιβάλλει το άστρο του, φαίνεται να έχει το μέγεθος του Δία. Κινείται πέριξ του επίσης νεαρού άστρου AS 209 στον αστερισμό του Οφιούχου, το οποίο έχει ηλικία μόνο 1,6 εκατομμύρια χρόνια, συνεπώς ο πλανήτης του θα είναι ακόμη νεότερος, ίσως 1,5 εκατ. ετών (συγκριτικά η Γη έχει ηλικία περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ετών).

Ο εξωπλανήτης φαίνεται να βρίσκεται σε απρόσμενα μεγάλη απόσταση από το άστρο του, περίπου 200 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Γης-Ήλιου. Οι αστρονόμοι δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς ένα τόσο νεαρό άστρο είναι δυνατό να υποστηρίξει έναν τόσο μεγάλο πλανήτη σε τόσο μεγάλη απόσταση. Ο πλανήτης θα αποτελέσει μελλοντικό στόχο του νέου ισχυρού αμερικανικού διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb Space Telescope, με στόχο να υπολογιστεί η μάζα και η χημική σύνθεση της ατμόσφαιράς του.

Κατά τα τελευταία 30 χρόνια οι αστρονόμοι έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη άνω των 5.000 εξωπλανητών, ενώ πολλοί ακόμη αναμένουν την επιβεβαίωσή τους με νέες παρατηρήσεις.

