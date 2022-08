Υπερπτήση τουρκικού drone στα Τριανήσια

Πολιτική

Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια πέταξε πάνω από τα Τριανήσια -που βρίσκονται νοτιοανατολικά της Αστυπάλαιας, νοτιοδυτικά Κω-Νισύρου και βορειοδυτικά Καρπάθου- στα 19.000 πόδια στις 11:43 το πρωί, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη συστάδα νησίδων έχει κηρυχθεί από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά : Άρτεμης(θαλασσσοπούλι-Calonectris diomedea), Μαυροπετρίτης (γεράκι-Falco eleonorae) και Μύχος (θαλασσοπούλι-Puffinus yelkouan).

