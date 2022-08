Κόσμος

Ιταλία: “συμμαχία” του κέντρου ενόψει των βουλυτικών εκλογών

Συμφωνία υπέγραψαν ο Κάρλο Καλέντα με τον Ματέο Ρέντσι, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου.

Ο Κάρλο Καλέντα, αρχηγός του κόμματος «Azione» (Δράση), και ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, επικεφαλής του κόμματος «Ζωντανή Ιταλία», υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για κοινή κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου.

«Σήμερα γεννιέται μια σοβαρή εναλλακτική στο διπολικό σύστημα της αριστεράς και της δεξιάς, το οποίο κατέστρεψε την χώρα μας και στέρησε την αναγκαία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Ντράγκι», έγραψε στο Twitter o Κάρλο Καλέντα.

«Αποφασίσαμε να το προσπαθήσουμε. Στις 25 Σεπτεμβρίου, στα ψηφοδέλτια, θα βρείτε και αυτή τη δυνατότητα. Μην περιοριστείτε στο "μη χείρον βέλτιστον", στείλτε στο κοινοβούλιο άτομα εγνωσμένης ποιότητας», πρόσθεσε ο Ματέο Ρέντσι, πάντα μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Κάρλο Καλέντα θα αναλάβει το κύριο βάρος της προεκλογικής εκστρατείας, ενώ ο νέος αυτός κεντρώος πόλος έχει στόχο να κερδίσει μέχρι και το 10% των ψήφων.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή το «Azione» αποφάσισε να ακυρώσει την προγραμματική συμφωνία την οποία είχε υπογράψει με το Δημοκρατικό Κόμμα, λόγω ασυμβατότητας πολλών θέσεών του με εκείνες της κεντροαριστερής συμμαχίας.

