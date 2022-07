Κόσμος

Ιταλία: Πρόωρες εκλογές μετά την παραίτηση Ντράγκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στην Ιταλία μετά την παραίτηση του Μάριο Ντράγκι.

Η πολιτική κρίση στην Ιταλία συνεχίζεται, καθώς μέτά την παραίτηση του πρωθυπουργού, Μάριο Ντράγκι, προκηρύχθηκαν εκλογές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης, οι βουλευτικές εκλογές στην Ιταλία θα διεξαχθούν στις 25 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα, σήμερα, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα υπέγραψε την απόφαση για τη διάλυση της Βουλής και της Γερουσίας.

Ο Ιταλός πρόεδρος εκτίμησε ότι «δεν υπάρχουν προοπτικές για τη σύσταση μιας νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας», μέχρι το τέλος της παρούσας νομοθετικής περιόδου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων το Σχέδιο Ανάκαμψης της χώρας, να καταπολεμηθεί η πανδημία κορονοϊού και «να ολοκληρωθεί μια σειρά διαδικασιών προς το συμφέρον της Ιταλίας».

Υπενθυμίζεται πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση ήταν κανονικά προγραμματισμένη για το 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ο 10ήμερος καύσωνας ξεκινά με σκόνη

ΑΠΘ: Μητέρα εννιά παιδιών πήρε το πτυχίο της με άριστα

Λέκκας στον ΑΝΤ1: Βέβαιο ότι θα έχουμε πλημμύρες στα καμένα (βίντεο)