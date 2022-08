Κόσμος

Γαλλία - πυρκαγιές: Με 2 Canadair συνδράμει η Ελλάδα στην κατάσβεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To «ευχαριστώ» του Μακρόν στην Ελλάδα - Είναι η δεύτερη φορά φέτος που η χώρα μας συνδράμει τις γαλλικές Αρχές για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Με δύο αεροσκάφη Canadair CL-415 συνδράμει εκ νέου η χώρα μας τη Γαλλία, ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα των γαλλικών Αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescEU, καθώς η χώρα πλήττεται από μεγάλες δασικές πυρκαγιές, ιδίως στα νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά της.

Από την πρώτη στιγμή της ενεργοποίησης του αιτήματος, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, η Ελλάδα έθεσε στη διάθεση του Μηχανισμού τα δύο αεροσκάφη, τα οποία έχουν ήδη φθάσει στη Γαλλία.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά φέτος που η χώρα μας συνδράμει τις γαλλικές Αρχές για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στηρίζοντας με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Έμπρακτη συνδρομή προς τη Γαλλία έχουν ήδη προσφέρει η Σουηδία με δύο αεροσκάφη Air-Tractor, καθώς και η Πολωνία, η Γερμανία, η Ρουμανία και η Αυστρία με μηχανοκίνητες ομάδες δασοπυρόσβεσης. Σύμφωνα με τη γαλλική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης έχουν καεί από τον Ιούνιο έως σήμερα, ενώ περισσότεροι από 10.000 πυροσβέστες δίνουν αυτή την ώρα τη μάχη της πυρόσβεσης.

«Ευχαριστώ» Μακρόν στην Ελλάδα για τη βοήθεια στις πυρκαγιές

Η Γερμανία, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Αυστρία βοηθούν ή θα βοηθήσουν τη Γαλλία «μέσα στις επόμενες ώρες» να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στις νοτιοδυτικές περιοχές της, ανακοίνωσε σήμερα ο γάλλος πρόεδρος χαιρετίζοντας την «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

L’Allemagne, la Grece, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche : nos partenaires viennent en aide a la France face aux incendies. Merci a eux. La solidarite europeenne est a l’?uvre ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2022

«Τους ευχαριστώ. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη επί το έργον!», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των Πιθήκων: 48 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες κρούσματα στο γηροκομείο

Ανήλικοι βανδάλισαν λεωφορείο