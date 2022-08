Κόσμος

Λευκορωσία: Eκρήξεις σε στρατιωτικό αεροδρόμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Στην περιοχή του στρατιωτικού αεροδρομίου ‘Ζιαμπρόφκα’ της Λευκορωσίας που βρίσκεται στην περιοχή Γκομέλ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, κατά την διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν εκρήξεις και ήταν ορατές οι λάμψεις, μετέδωσε το κανάλι του Telegram «Μπελορούσκι Γκαγιούν».

Το εν λόγω κανάλι που παρακολουθεί τον πόλεμο, μετέδωσε ότι υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ λάμψεις. Αναγνώστης του ιστότοπου «Zerkalo» ανέφερε ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα άκουσε «πέντε ισχυρούς κρότους», και το ωστικό κύμα έγινε αισθητό στην πόλη Γκομέλ. Άλλος αναγνώστης που βρισκόταν στο κέντρο της πόλης , ανέφερε ότι δεν παρατήρησε τίποτα το περίεργο. Αναγνώστης του ιστότοπου Flagstok ανέφερε ότι εκρήξεις ακούγονταν από τις 00:25 έως τις 00:32, ήταν αισθητό το ωστικό κύμα, ενώ δύο φορές μέσα από την πυκνή συννεφιά φάνηκαν κάποιες «φωτεινές λάμψεις».

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας, με ανακοίνωση του ισχυρίσθηκε ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν λόγω ανάφλεξης κατά την διάρκεια αλλαγής κινητήρα σε ένα όχημα. «Σε σχέση με τις κλήσεις που έγιναν στο υπουργείο Άμυνας για τις λάμψεις που σημειώθηκαν σε τμήμα της Ζιαμπρόφκα της περιοχής Γκομέλ, δηλώνουμε ότι στις 10 Αυγούστου , περίπου στις 23:00, κατά την διάρκεια δοκιμής ελέγχου ενός οχήματος μετά την αλλαγή κινητήρα, το όχημα ανεφλέγη. Το προσωπικό έλαβε έγκαιρα μέτρα για την κατάσβεση. Δεν υπάρχουν τραυματίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Νωρίτερα ο υπαρχηγός της κεντρικής διεύθυνσης επιχειρήσεων του Γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Αλεξέι Γκρόμοφ είχε δηλώσει ότι η Λευκορωσία έχει θέσει τον αεροδρόμιο «Ζιαμπρόφκα» υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. «Το αεροδρόμιο ‘Ζιαμπρόφκα’ στην Λευκορωσία βρίσκεται ήδη υπό τον πλήρη έλεγχο των Ρώσων. Προς το παρόν εκεί διαμορφώνεται ρωσική στρατιωτική βάση. Στην περιοχή του αεροδρομίου βρίσκεται μια μεραρχία αρμόδια για τους πυραύλους «Ισκαντέρ» και μια μεραρχία για τους S-400» , δήλωσε ο Γκρόμοφ

Από τις 9 έως τις 25 Αυγούστου η Ρωσία και η Λευκορωσία πραγματοποιούν ασκήσεις των δυνάμεων Αντιαεροπορικής Άμυνας και της Αεροπορίας με χρήση πραγματικών πυρών. Η πρώτη φάση (9-11 Αυγούστου) πραγματοποιείται στο έδαφος της Λευκορωσίας, ενώ η δεύτερη (22-25 Αυγούστου) στο πεδίο δοκιμών «Αλουσούκ» στην περιοχή Αστραχάν της Ρωσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ από το Αμπντουλχαμίντ Χαν

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες κρούσματα στο γηροκομείο

Ανήλικοι βανδάλισαν λεωφορείο