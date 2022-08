Αρκουδάκι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα μελιού με παραισθησιογόνες ουσίες (βίντεο)

Η αρκούδα μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο, όπου έλαβα θεραπευτική αγωγή. Πώς την εντόπισαν.



Ένα αποπροσανατολισμένο καφέ αρκουδάκι, που πιστεύεται ότι βρισκόταν σε μέθη ύστερα από την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας μελιού με παραισθησιογόνες ουσίες («mad honey»), διασώθηκε σήμερα στην επαρχία Ντούζτζε της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνεται η αρκούδα να παραπατάει, να βγάζει ασυνήθιστους ήχους και να ξαπλώνει με την κοιλιά της στην καρότσα ενός φορτηγού, αφού άνθρωποι διέσωσαν το εμφανώς εξασθενημένο ζώο από το δάσος.

Το Mad honey, ή «deli bal» στα τούρκικα, είναι ένα είδος μελιού από ροδόδεντρο που μπορεί να έχει παραισθησιογόνα αποτελέσματα.

A bear who overindulged in his favorite treat, honey, ended up being taken to the vet by a group of concerned humans in northwestern Turkiye https://t.co/X8LyT5jebd pic.twitter.com/Tw04DJ7xX1