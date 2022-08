Πολιτισμός

Πέθανε ο Ζαν Ζακ Σεμπέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σκιτσογράφος του «Μικρού Νικόλα» άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Γάλλος σκιτσογράφος Ζαν Ζακ Σεμπέ, γνωστός για την εικονογράφηση της σειράς παιδικών βιβλίων «Ο μικρός Νικόλας» (Le petit Nicolas) και τις γελοιογραφίες του στον Τύπο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η σύζυγός του Μαρτίν Γκοσιό Σεμπέ.

Ο Ζαν-Ζακ Σεμπέ άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Πέμπτης, «στο εξοχικό του, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγο και στενούς φίλους του», δήλωσε στο AFP ο Μαρκ Λεκαρπεντιέ, βιογράφος του και φίλος του σκιτσογράφου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ – Μπιλ Ράσελ: Αποσύρεται η φανέλα με τον Νο6 από όλες τις ομάδες

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 137 σημεία

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και χαλάζι την Παρασκευή